Quedo con Jesús Inglés Canalejo cerca del medio día. Se levanta tarde porque se pasa la noche pintando, es como un búho real de esos que él pinta y, como ellos, sus ojos también son inmensos. Todo él es muy grande, como su corazón. Se ha venido a vivir con su pareja y sus animales a una casa perdida en Los Cañavates, en la profunda zona rural oeste del Campo de Cartagena. Aquí tienen su refugio fuera de la ciudad, el asfalto y el ruido. Hoy vienen sus alumnos, que recorren los caminos para aprender de este joven y virtuoso pintor al que están dispuestos a seguir, como discípulos de un profeta, hasta el fin del mundo. Él también fue alumno, y no hace tantos años, del malogrado Marcos Amorós. Aprovecho la visita a su casa para recogerle un cuadro que ha pintado para el próximo homenaje que le vamos a organizar a nuestro compañero de ArtNostrum. La obra es impresionante, en su estilo de realismo lleno de alma en cada detalle. La muerte de Marcos le ha afectado especialmente y a uno le entran ganas de abrazar a Jesús que, aunque semeja un gigante, es tan tierno como un niño.

Le recrimino afectuosamente que no participara en la colectiva del Bicentenario de Isidoro Máiquez y se disculpa por ir tan pillado. Es cierto que su pintura exige un proceso minucioso y últimamente está exponiendo mucho en Estados Unidos y hasta lo han seleccionado para un proyecto de llevar imágenes al espacio de artistas internacionales.

Este chico va para arriba. Jesús se hace de querer, por eso todos nos alegramos tanto de sus éxitos. Sus obras nos presentan la hermandad del ser humano con los animales, hablan de un mundo anterior y ojalá futuro, donde los niños y niñas conviven con la naturaleza. Escucho absorto cuando me confiesa que «hubo un tiempo en el que no encontraba el sentido a la vida, para qué estamos aquí, en el que mi inspiración a la hora de pintar era prácticamente nula, no surgían las ideas, me encontraba vacío y realmente perdido, hasta que recordé a un hombre que levantó el espíritu y las conciencias de las personas: Félix Rodríguez de la Fuente. Empecé a escuchar sus programas de radio mientras pintaba y sentí como una semilla brotando en mí, empezaron a surgir ideas que se agolpaban en mi interior».

Le confieso que yo tampoco me perdía ninguno de aquellos capítulos de El Hombre y la Tierra y él añade: «Félix me enseñó que el ser humano como especie dominante tiene el deber y la obligación de cumplir un papel en la naturaleza, la sagrada responsabilidad de proteger nuestra Tierra que como una madre entregada a sus hijos, nos da todo a cambio de nada. Desde entonces encontré el sentido a mi vida, mi papel como individuo en esta sociedad es transmitir de la mejor forma que sé, a través de mi obra, que sólo tenemos un camino, el de reconectar al ser humano con la Madre Tierra como lo estuvo en tiempos primitivos».

Es tan hermoso lo que dice Jesús Inglés que a uno se le hace difícil añadir nada más. Tan sólo nos queda perdernos contemplando sus obras, mirar fijamente a los ojos de sus personajes y darnos cuenta de que están vivos gracias a la magia de sus pinceles.