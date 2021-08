Aunque El dilema sea mejor, esta es la película que, todavía hoy, más me agrada de Michael Mann (algún día abriremos el melón de que El último mohicano estaba dopada por la música y su ambientación). El thriller policiaco construido en torno al manido juego del gato y el ratón (hábilmente conjugado con el drama intimista) que debía haber sido una serie es, quizá por esto último, donde más pudo desarrollar sus habilidades de artesano. Nadie coreografía y rueda un tiroteo como este señor. Y me trae sin cuidado si huele a prefabricado, te enteras de todo lo que pasa.

Aunque no sea original (absolutamente nada en esta cinta lo es), resulta interesante cómo se nos dosifica información sobre los protagonistas (y secundarios) a través de sus relaciones de pareja, y la manera en que se afronta el bien y el mal. Dando vida a los dos crepusculares antagonistas a la búsqueda de la redención (el policía y el ladrón) que no encuentran su hueco en la vida ordinaria más allá (y por culpa) del trabajo, se escogió a Pacino y De Niro, cuando todavía no sobreactuaban (bueno, en realidad, Pacino sí). Las dos leyendas volvían a compartir cartel después de El Padrino II, lo que supuso, en su estreno, un gancho irresistible (con no poco morbo sobre el duelo interpretativo). Pero, por encima de ellos, se elevó el resto del elenco, que es y está maravilloso (sí, incluso Val Kilmer).

Seguramente es menos brillante de lo que me pareció en su momento (los haters de Mann así lo creen), sin embargo, la tengo en la lista de filmes larguísimos a los que no les sobra ni un minuto y se paladean con gozo en cada bocado. Y me enamoré de Ashley Judd.