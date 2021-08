Sábado #14ago | REPATRIACIONES

¿Ven que tenía razón el otro día cuando les decía que no hay agosto anodino que no pueda ser superado por otro? El ministro Grande Marlaska vuelve a estar en el epicentro de una polémica tras el acuerdo con Marruecos para la devolución de 700 menores que permanecían en Ceuta tras la entrada masiva del pasado 17 de mayo. Ya está el lío montado. Que si no se han tenido en cuenta los derechos de los menores, que si el traslado no lo conocía la parte morada del Gobierno, que si las acusaciones del PP están fuera de lugar, que si patatín, que si patatán. En el asunto de la inmigración, como en cualquier otro de la vida, no todo es blanco o negro. Hay matices para todos los gustos.

Domingo #15ago | VIRGEN DEL MAR

No celebramos hoy la Virgen del Carmen, sino la de la Asunción, a la que podemos pedir también la protección de las gentes del mar. En este caso, del Mar Menor, porque hemos conocido que una veintena de empresas realizaron hasta el 92% de los vertidos de nitratos a esta laguna salada. Ni más, ni menos. Y es que el informe pericial de un ecotoxicólogo forense desvela que hubo explotaciones agrarias que desalinizaron hasta 3,2 millones de metros cúbicos de agua. Me juego un baño en el Mar de Cristal a que el lío está montado de nuevo. Que si la culpa la tiene un Gobierno u otro, que si un sector económico u otro, o que al final las culpas van a ser repartidas para diluir los nitratos y el boom urbanístico y no salpique a los culpables.

Lunes #16ago | EXPLOTACIÓN LABORAL

Una culpabilidad que está clara en el caso de la explotación laboral en el campo murciano, por mucho que los sepulcros blanqueados de nuestros gobernantes se den golpes de pecho cuando ha habido voces que la denunciaban. Resulta que la Unidad Contra la Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Policía Nacional ha detenido en Cobatillas, una pedanía de Murcia, a siete personas por delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal. Y ello tras seguir la pista de una empresa en la que se llevaron a cabo dos inspecciones en menos de un mes al mismo almacén, en el que se descubrieron una veintena de ciudadanos marroquíes en situación irregular, trabajando en penosas condiciones y a destajo, sin vacaciones, a 300 euros al mes (si cubrían el objetivo del explotador) y comprándose ellos mismos el material de trabajo. Vamos, un plantel que dice mucho de quienes defienden los mensajes racistas y xenófobos que proliferan en esta tierra, la mejor del mundo mundial.

Martes #17ago | MUERTE EN EL TAJO

No quiero ni pensar lo que esta mañana ha pasado por la mente de una niña de 3 años al ver cómo su padre quedaba apresado por dos remolques mientras descargaba su camión en el centro logístico de una cadena de supermercados en Lorquí. Morir en un accidente laboral ya casi pasa desapercibido. En nuestra Región, de enero a junio han muerto 17 trabajadores en el puesto de trabajo o de camino o vuelta de este. Un empleo digno debe de llevar aparejado unas condiciones de trabajo dignas, porque el trabajo es para la vida, nunca para la muerte ni para el enriquecimiento ilícito de otros a costa del esfuerzo de quien emplea su fuerza, su inteligencia, sus habilidades o cualquiera de sus recursos para producir un bien o un servicio. Descanse en paz.

Miércoles #18ago | Y TÚ MÁS

Ya lo decía hace dos días. Y aquí llegan. Imbuidos del viejo axioma de que no hay mejor defensa que un buen ataque, quien asesora al Gobierno regional no ha tenido la mejor idea (ridícula, por cierto), que anunciar que el Ejecutivo murciano llevará a la Fiscalía los vertidos de la rambla del Albujón al Mar Menor. De paso, quiere denunciar también la inacción del Ministerio en la retirada de fangos y lodos de la laguna. Esto es, resulta que el culpable es el Gobierno de España. Ale, a lanzar balones fuera, tirar la pelota al otro tejado, ahora que acaba de comenzar la Liga de Fútbol. ¿Es que se creen que somos tontos? No respondan, por favor, porque desgraciadamente a la vista está que parece que sí. A este paso vamos de camino a repetir el juego que hemos vivido durante años con la llegada del Ave a Murcia, tratándonos como tontos. Son muchos los intereses en liza, pero ya está bien, por favor.

Jueves #19ago | AFGANISTÁN

Ni los soviéticos. Ni los norteamericanos. Ni la coalición internacional. Nadie ha podido conocer un final que no sea otro que la derrota, el fracaso, la fractura de una sociedad. Pero eso sí, todos somos expertos analistas de política internacional. Periodistas de la talla de Ramón Lobo ya lo avisaron hace años: lo que estaba ocurriendo en Afganistán era un gran disimulo para evitar apuntarnos la derrota. Por eso voy a volver a leer este fin de semana sus Cuadernos de Kabul, porque en las pequeñas historias está la clave de los grandes acontecimientos.

Viernes #20ago | MUERTE EN EL MAR

Si resulta imposible ponerse en la piel de la niña que ve morir a su padre, qué me dicen de la única superviviente de una lancha neumática en la que viajaban 53 personas y que partió a Gran Canaria desde El Aaiún (Sáhara occidental) hace poco más de una semana. Al menos 428 personas, entre ellas 64 mujeres y 25 niños, han muerto en lo que va de año intentando llegar en pateras o cayucos a Canarias, según el último balance de víctimas que maneja la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones. Sin palabras.