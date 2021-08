Si alguien aún duda que el flamenco es universal, de que es patrimonio de todo aquel que lo respeta y de todo aficionado que se deja empapar por las emociones que provoca…, es que no está en este mundo; ni en el del flamenco, ni en el del arte. Y me emocionan entrevistas como ésta donde se pueden escuchar los sentimientos mientras se lee, con cada palabra. Hablo de una artista que han luchado y soñado tanto que aún le cuesta creer que realmente haya conseguido triunfar en un festival de reconocido prestigio internacional como es el Cante de las Minas de La Unión. No es Lara Croft –aunque se le asemeja por tenacidad y gallardía–, sino Lara Wong (Vancouver, Canadá, 1990), y a diferencia de la anterior, ésta es real. Tan real que nos recibe con un perfecto español y una enorme sonrisa. Su nombre pasará a la historia de este reseñado certamen como el de la primera mujer en hacerse con el premio Filón a la mejor instrumentista (guitarras aparte), y también com oel de el/la primera extranjera en obtenerlo gracias a su interpretación con la flauta travesera y bansuri de levantica y alegría. El bansuri, por cierto, es una flauta travesera de bambú que surgió en el norte de la India, pero que le ha permitido investigar y reinterpretar los cantes de Levante y de Cádiz. Que el mundo es un pañuelo ya lo sabíamos; que el flamenco es un mantón de posibilidades es un regalo artístico que aún nos sigue sorprendiendo. Y que así siga.

Han pasado ya unos cuantos días desde aquella final del Cante. ¿Cómo se siente?

Todo esto está siendo realmente increíble. ¡Nunca pensé que iba a ganar el Filón! Era la primera vez que me presentaba y ya se sabe que es un festival en el que a la gente le gusta que los artistas vayan al menos un par de veces. Es que, de verdad: ¡nunca lo pensé! Es un honor ganar este premio tan importante en el mundo del flamenco. Pero no entiendo por qué soy la primera mujer en ganar el Filón... Que sea la primera extranjera sí, pero la primera mujer… Solo espero que no sea la única y mi éxito anime a más mujeres a presentarse.

¿Por qué quiso incluir en su actuaciones dos instrumentos: la flauta travesera y el bansuri?

Ahora estoy muy metida con el bansuri y quería aportar algo diferente, quería hacer algo muy mío. Con el bansuri puedo expresarme de una forma más personal. He aprendido a tocar flamenco con la flauta travesera cogiendo muchas cosas de Jorge Pardo, por ejemplo, pero creo que soy la única que utiliza el bansuri dentro de este género. Es el fruto de mucho trabajo y esfuerzo, y me siento más que reconfortada, reconocida.

Con el bansuri empezó a trabajar en dos proyectos de flamenco fusión con música india: el trío A Kali Canto, con Tino di Geraldo y Melón Jiménez, y Nritya, de la compañía flamenca La Caramelita (Francia), pero ahora ya trabaja en su primer disco en solitario…

Sí. En realidad, mi disco es la consecuencia de llevar muchos años trabajando con diferentes músicos porque, después de eso, y ahora con 31 años, siento que debo tener mis propios proyectos, mi vida profesional propia. Se llamará Rosa de los Vientos, y como antes viajaba mucho, quería dedicar una canción a cada lugar donde he vivido, y está previsto que salga a finales de septiembre. Y, claro, este primer disco tendrá sonidos que recuerden inevitablemente a la India: porque el bansuri es un instrumento de allí y porque el flamenco tiene raíces en la India, así que vi que le iba muy bien. Además, las escalas indias dan un color muy especial a mis composiciones. Tienen una forma de improvisar muy interesante, muy libre, y muy diferente al flamenco. Quería usarlo no para mejorar sino para aportar.

¿Qué le ha aportado a usted el bansuri?

Otra forma de ver la música. Al tocarlo es como si entraras en un estado de meditación. Ellos [los indios] tienen otra forma de entender la música: comienzan de una forma muy lenta…, y todo suena como en un templo; tiene algo muy espiritual. Las canciones duran casi una hora y se llevan su tiempo. El flamenco últimamente es muy rápido, con muchos cortes; es un poco caótico. El bansuri me ha enseñado a tomar otra perspectiva, a tomar la música de forma lenta, a hacer menos también..., pero siendo más, disfrutando el sonido de la nota. Creo que es un bonito contraste con el flamenco.

Comenzó a los cinco años sus estudios musicales con el piano y la flauta. Fue aceptada en la prestigiosa McGill University de Montreal, donde estudió con maestros de flauta como Carolyn Christie y David Gossage. En 2013 recibe su licenciatura en Música (BMus) en interpretación de flauta clásica y jazz…, y, de ahí, al flamenco. ¿Cómo ha sido esta evolución?

Cuando tenía diez años, mi profesor de piano me puso una composición de Enrique Granados y me enamoré de esa pieza. Me obsesioné, quería más de eso. Y así fui descubriendo el flamenco poco a poco. Pero en Canadá solo podía tomar clases de baile, ¡y fui un fracaso como bailaora! [Risas] Luego viajé por primera vez a España y descubrí a Jorge Pardo. Al escucharlo me dije: esto es lo que yo quiero hacer. Pero para mí fue muy difícil: siempre estudié música en la escuela con métodos, libros..., y al llegar a España el flamenco no tenía ni método ni libros. Si eres cantaor/a o bailaor/a te apuntas a clases, pero con la flauta… Tomé alguna masterclass con Jorge Pardo, pero solo eso. He tenido que hacerlo yo todo escuchando, e incluso tomé clases de cante para entender mejor el compás. El flamenco son muchas cosas, es muy complicado

En 2014 se muda a Sevilla para estudiar flamenco con la flauta y cante tras obtener una beca del Canada Arts Council (Consejo de Artes Canadá) para estudiar en la Fundación Flamenca Cristina Heeren. ¿Se cuida el flamenco en el extranjero más que en España?

Creo que el Gobierno debería apoyar más el flamenco, ¡es un arte increíble! Aquí hay mucha gente que lo ve como algo turístico, pero fuera lo respetan muchísimo. Los extranjeros le tienen más respeto al flamenco.