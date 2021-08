Mi gato es macho y, por donde pasa, va marcándolo todo. Siempre está dejando su rastro. Hace unos meses lo castramos en el veterinario pensando que así dejaría de orinar por todas partes pero sigue igual. Ya no sé qué pensar ni qué hacer ¿Podéis aconsejarme?

No le deis más vueltas, habéis hecho lo correcto. Al margen de todas las consideraciones que se puedan hacer, esterilizarlo es siempre la mejor opción. Piensa que, además de evitar el nacimiento de crías, mejora su calidad de vida y reduce su nivel de estrés. En cuanto al marcaje también funciona. Sin embargo, lo hace en mayor o menor medida dependiendo de la edad a la que se le esterilice. Si se ha castrado ya siendo mayor, pueden existir comportamientos adquiridos que siga realizando por rutina, entretenimiento o, incluso, por placer, aunque no tenga una finalidad sexual. Por otro lado, si hace sólo unos pocos meses de la operación, también puede seguir conservando el impulso sexual e, incluso, tener espermatozoides, aunque no tenga ya hormonas en sangre. En ese caso habría que esperar que pase un poquito más para que desaparezca el marcaje y ver como evoluciona.

