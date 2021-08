Muchos periódicos llevan en sus primeras páginas una cita de algún escritor o personaje histórico notable. Por ejemplo, La Opinión del viernes 3 de enero de 2015 -que al azar he cogido del montón de atrasados- llevaba ésta de Alexander Graham Bell: «Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá por donde otros fueron». La leo y de inmediato pienso en una mala o (como poco) errónea traducción; si le pido al traductor de Google que la vierta al inglés, el resultado es: «Never walk on the traveled path, it will lead where others were». Algunos ‘googleos’ más me bastan para comprobar que también en inglés la cita aparece en redactados diferentes, bien porque fuera una idea que Bell expresara en más de una ocasión, o bien porque en realidad tdos apunten a un original común más largo, del que se hubieran omitido frases para abreviarlo.

Finalmente la web Quote Investigator resuelve el misterio. En mayo de 1914, Graham Bell pronunció el discurso de graduación de la Friends ’School en Washington (publicado luego en The National Geographic Magazine) en una de cuyas partes describía una experiencia: «Un día, caminando por la carretera en mi pueblo en Nueva Escocia, se me ocurrió la idea de dejar el camino trillado y adentrarme en el bosque. No había avanzado mucho cuando llegué a un barranco, en cuyo fondo había un hermoso arroyo en el que nunca antes había reparado».

Tras describir el arroyo, Bell desarrollaba su lección del hallazgo: «Creo que todos tendemos demasiado a caminar por la vida con los ojos cerrados. Hay cosas a nuestro alrededor y a nuestros pies que nunca hemos visto, porque nunca hemos mirado realmente. No sigan siempre el camino habitual, yendo sólo donde otros han ido, como un rebaño de ovejas. Dejen los caminos trillados de vez en cuando y adéntrense en el bosque. Cada vez que lo hagan, seguramente encontrarán algo que nunca antes habían visto. Por supuesto que será algo pequeño, pero no lo ignoren. Síganlo, exploren todo a su alrededor: un descubrimiento conducirá a otro, y antes de darse cuenta tendrán algo en lo que valga la pena pensar. Todos los descubrimientos realmente grandes son el resultado del pensamiento».

En la primavera de 1947 se colocó en los laboratorios Bell Telephone en Murray Hill (Nueva Jersey) un busto del inventor, en cuyo pedestal se grabó un extracto con la idea básica inicial de aquel discurso de 1914, en concreto la frase que después -en el original o traducida más o menos ajustadamente a otros idiomas- tantas veces se ha ido repitiendo: «Dejen los caminos trillados de vez en cuando y adéntrense en el bosque. Seguramente encontrarán algo que nunca antes habían visto».