Un caluroso día del mes de julio del año 1936, más allá de las doce de la noche, en la calle Sagasta número 1 de Murcia, en plena Guerra Civil, un grupo de milicianos se introdujo en el Convento de las Carmelitas Descalzas con la intención de sacar a todas las religiosas para ejecutarlas. Una vez en la calle, todas agrupadas y absolutamente aterrorizadas, uno de los cabecillas se dirigió a la madre superiora, una anciana de casi noventa años, para arrebatarle las llaves que abrían las diferentes dependencias del convento, la monja se negó, disponiéndose el valeroso soldado a amputarle la mano de un golpe de machete. En aquel preciso momento la figura de una mujer apareció en escena increpando a los hombres, era una señora de porte elegante y solemne, toda vestida de negro, doña Mercedes Jiménez Esteve, vecina de las religiosas e hija del que fuera alcalde de la ciudad, el doctor don Miguel Jiménez Baeza, que desde el balcón de su casa había sido testigo del brutal acontecimiento. Ella sola, con el valor y la firmeza de sus palabras como única arma, se enfrentó a esa horda de desalmados para defender la vida de aquellas infelices, que en realidad no habían hecho nada, consiguiendo que finalmente las liberaran. No solo salvó sus vidas, sino que además las recogió en su casa, donde les facilitó ropa masculina y cuanto fue necesario para que pudieran salir de allí de manera desapercibida y regresar con sus respectivas familias. Esta historia nunca se supo, ni fue del dominio público y nunca se publicó en un periódico hasta este momento, solamente fue conocida por los miembros más cercanos de la propia familia, aunque por desgracia se repitió en otras muchas ocasiones y con diferentes protagonistas. Una escena similar tuvo también lugar en Madrid, en la calle Guzmán el Bueno. Igual que la valiente dama murciana, Rosario de Velasco, joven artista de fuertes convicciones religiosas, vio desde el balcón de su casa cómo unos republicanos sacaban a las monjas de un convento para fusilarlas. Armada con todo ese valor que a veces sólo te da la juventud, cogió unas bombillas de gas, las envolvió en un trapo, y las lanzó a modo de pequeñas bombas a los atacantes, que no tardaron en salir huyendo, salvando así la vida del grupo de mujeres. Aunque este acto de valentía tendría inevitables consecuencias para ella más tarde.

No es raro que actuara así, su padre era oficial de caballería y su madre una vasca descendiente de carlistas muy religiosa, así que su educación estuvo marcada por unos valores muy concretos; desde principios de los años treinta siempre mostró su apoyo a la Sección Femenina de la Falange Española.

Se formó con Fernando Álvarez Sotomayor, un retratista de corte tradicional cuya pintura giraba hacia el regionalismo gallego, así que esos primeros años de formación estuvieron totalmente influenciados por los gustos de su profesor, quien además fue, en dos ocasiones, director del Museo del Prado, por lo que también estudió a los grandes maestros.

Desde el primer momento fue seleccionada para exponer en todo tipo de exposiciones: en 1924 en la Exposición Nacional de Bellas Artes y en 1931 en el primer Salón Español de Dibujantas. Un año más tarde, en ese mismo evento, recibió la Segunda Medalla de Pintura con una obra que ya anticipaba su carácter personal, Adán y Eva, la tradicional escena bíblica que ella modernizó no sólo porque los personajes, por primera vez, aparecían vestidos, sino también por una técnica de trazo firme y vigoroso con masas rotundas, redondeadas, de gran vitalismo y fuerza contenida, con referencias hacia la nueva objetividad alemana.

A partir de ahí, fueron años de gran actividad, exponiendo en Valencia, Madrid, Copenhague y hasta Berlín. En 1936 tenía previsto mostrar La matanza de los inocentes, pero la Exposición Nacional de ese año finalmente no se celebró.

La familia Gustavo Gili, reconocidos coleccionistas y mecenas, le encargaron sendos retratos de la madre y la hija, para lo que tuvo que trasladarse a veranear a Llavaneres. Mientras Rosario se hallaba inmersa en sus nuevas obras, una vecina de Madrid la denunciaba por falangista, una patrulla de la CNT fue a por ella para llevarla a la Cárcel Modelo de Barcelona; la fusilarían al día siguiente.

Gracias a un amigo que conoció durante esos días, el doctor Javier Farrerons, el que será su futuro marido, que tenía un contacto dentro de la cárcel, consiguieron sacarla de allí escondida en una carretilla, salvando así su vida. La misma Rosario relataba cómo la que fue su compañera de celda fue fusilada y no pudieron hacer nada para evitarlo.

De manera clandestina, la pareja se casa en Barcelona y huye a Francia, regresando de nuevo al finalizar la guerra. Con esa estabilidad política y personal, Rosario de Velasco tendrá sus años de mayor producción. Algo tuvo que cambiar en el espíritu de esta creyente luchadora, pues su vida se volvió un tanto bohemia, siempre vestida de un modo estrafalario y sin dejarse contaminar por las tendencias artísticas predominantes en ese momento. Leía a Rilke, Kafka y Thomas Mann, y a pesar de su éxito no obtuvo el reconocimiento de muchos de sus compañeros, pero tampoco le importó, se relacionaba con un pequeño círculo de amigos y no necesitó más. Uno de ellos, el crítico Eugenio D´Ors, decía de ella que era la Pola Negri de la pintura, aquella diva del cine mudo de exótica belleza que enamoró a Rodolfo Valentino.

A partir de los años cincuenta su obra evolucionó y se fue modernizando hasta llegar a una pintura menos matérica y más transparente, más insinuada y siempre al margen de todo, con un estilo absolutamente personal.

Falleció en Sitges en 1991. Aunque conoció el éxito y la crítica siempre ensalzó su trabajo, hoy es una de esas artistas casi olvidada, a pesar de que sus obras se encuentran en el Museo Reina Sofía y en el de Bellas Artes de Valencia.

Es una de esas mujeres que en su momento entró por la puerta grande de las artes pero que, al finalizar su vida, su nombre se fue diluyendo con el tiempo. Para que esto no vuelva a pasar, su nieto Víctor Ugarte Farrerons recopila toda la información acerca de ella para mantener vivo su recuerdo y su legado.

En la imagen principal que acompaña a este artículo, un retrato de Rosario de Velasco; a la derecha, arriba, ‘La matanza de los inocentes’ (1936), y abajo, la murciana Mercedes Jiménez Esteve.