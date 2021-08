Pronto volverá a vivir en El Algar, pero me encuentro con la fotógrafa Fátima Ruiz en Torre Pacheco, en una vivienda-estudio que comparte con su pareja y el bebé de ambos. Me subyugan las imágenes que salen de la cámara y la mirada de esta artista de gran madurez, creatividad, misterio y profesionalidad pese a su juventud. Fátima es Técnico Superior de Artes Aplicadas y Diseño en Fotografía, por la Escuela de Arte de Murcia y me dice: «Adoro crear nuevos mundos a través de la imagen y convertirlo en una forma de expresión», y que, al mismo tiempo «disfruto mucho de mi trabajo en la formación, impartir cursos de iniciación o especializados, compartir todo lo que sé y todo lo que tengo». Me dice que pese a su estética personal y la de sus obras, ella es muy feliz y luminosa, aunque me inspiren las catástrofes y el horror».

Empezó desde adolescente: «Mis padres me regalaron una cámara compacta y no paraba de hacer fotos en los conciertos de rock o de heavy a los que iba. Después conocí la fotografía artística y me atrajo para siempre. Me montaba sesiones con mis amigos y con telas!». Hace unos 15 años, cuando estudiaba bachillerato artístico con María José Contador, se compró una cámara réflex y posteriormente se especializó en la Escuela de Arte. «También trabajé en cosas que no me gustaban nada, hasta que aposté por la fotografía, que me ha salvado la vida», y añade: «Realicé un proyecto de hacer una fotografía artística al día, durante un año, y aprendí más que en toda mi vida».

Fátima agradece a Internet todas las posibilidades de trabajo que le han surgido, tanto en la creación como en la formación. A través de Instagram y de su web, imparte cursos y talleres fotográficos, cada vez más demandados por usuarios de todo el mundo: «La mayoría de mis alumnos y clientes están a miles de kilómetros», «Internet es una herramienta grandiosa, una ventana alucinante que me ha conectado con grandes artistas, directores de cine o maquilladores de todo el mundo que siguen, comentan o solicitan mi trabajo», dice entusiasmada.

No se considera exhibicionista, pero aprendió a maquillarse y a posar para sí misma: «No es por por ego, es una herramienta, empecé porque en un pueblo te cuesta tener diariamente gentes que te posen y eso me ha enseñado mucho a manejar todas las perspectivas implicadas en el arte fotográfico». Me cuenta que la fotografía es terapéutica, que le ha ayudado incluso cuando se saca monstruosa, y que le costó años el desnudo porque es muy pudorosa y «con los problemas de autoestima de cualquiera».

Fátima ha aprendido de fotógrafos de todo el mundo, en talleres en directo y online, como Brooke Shaden o Eugenio Recuenco. «Me atrae el mundo bizarro de personajes raros pero reales, alejados de la belleza estándar, de los que la gente huye; hay que normalizar las diferencias».

«Es muy difícil vivir de esto, pero yo estoy en una etapa muy bonita de mi vida, no me deprimo porque sigo con mis proyectos, al mismo tiempo que vivo la maternidad, sin renunciar a nada. Mis ideas son feministas y mi práctica más», me dice. Su tema pendiente es hacer una exposición individual con grandes fotografías en papel, «pero me falta el mecenas».