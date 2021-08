Anoche fue el turno de Guadalupe Plata y los murcianos Bigote Chino, mientras que hoy la Terraza de la Muralla del Auditorio El Batel de Cartagena servirá de escenario para José Félix López y Miguel Ángel Márquez; o, lo que es lo mismo, para Antílopez. El dúo extremeño aterriza hoy en la ciudad portuaria de la mano del ciclo ‘Xtraordinary Nights’, donde la música se mezcla con unas vistas privilegiadas de la localidad.

Para quien todavía no les conozca, Antilópez es una pareja con un concepto my particular de la canción de autor, a la que añaden un toque de «post-musiquismo». Algunos medios lo han denominado como: «Canción Globetrotter». Félix y Miguel desprenden un aire desenfadado dentro del virtuosismo polifónico y compositivo que les caracteriza; trabajos cercanos y sencillos dentro de lo poético, a los que aplican comicidad e interacción con el público, proyectando una extensión de lo que son bajo del escenario.

Desde El Batel lo definen así: «Divagaciones, construcción y deconstrucción de personajes, improvisación y crítica social». Y añaden: «Un directo único e irrepetible».

Fecha: Hoy, 21.30 horas. Lugar: Terraza de la Muralla del Auditorio El Batel, Cartagena. Precio: 20 euros.



En este 2021, Antílopez están lanzando poco a poco las canciones de su próximo trabajo, Mutar fama. Mientras tanto, están girando con un espectáculo llamado Lista de reproducción, un repertorio gourmet de canciones de todos sus álbumes anteriores, por lo que se trata de un espectáculo obligatorio para aquellos que hayan seguido con interés la trayectoria de estos dos músicos.

Por si todavía queda gente interesada, al cierre de esta edición todavía quedaban entradas para disfrutar del concierto. Al precio de 20 euros, se pueden adquirir en la taquilla del auditorio y en la web: en la página de El Batel dentro de Bacantix.com.