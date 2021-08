Las ‘Xtraordinary Nights’ de la Terraza de la Muralla de El Batel del Cartagena ofrecen hoy una sesión doble con los murcianos Bigote Chino, liderados por Alberto Charro (Los Malinches) e imbuidos por la psicodelia pop de los sesenta y los setenta, y los jienenses Guadalupe Plata, quiza uno de nuestros grupos underground más internacionales. El dúo formado por Pedro de Dios (guitarra y voz) y Carlos Jimena (batería) de Guadalupe Plata ha viajado con su música a diversos rincones del planeta (Europa, Sudamérica, Estados Unidos...), llegando a convertirse en el capricho confeso del mismísimo Iggy Pop (la ‘Iguana’ no se ha cansado de lanzarles parabienes desde su programa de radio en la BBC) y filtrando algunas de sus canciones en series de televisión como Shameless, de Showtime, y How to make it in America, de HBO. Ahora, en su mejor momento y con un buen puñado de premios que les avalan –un Ojo Crítico, otro Impala y varios de la Música Independiente–, presentan su nuevo disco, The Devil can’t do you no harm (2021), el primero que comparten con un cantante estadounidense, como es Mike Edison, quien formó parte de The Raunch Hands junto a Mike Chandler y Mike Mariconda, sobrevivió a GG Allin y a Kike Turmix y es íntimo de Jon Spencer. Ya hicieron algo similar con el armonicista Walter Daniels, pero ahora, juntos, dan otro golpe de gracia.

Edison se alió con los ubetenses Guadalupe Plata para registrar un oscuro e irresistible decálogo de espirituales. Grabaron el LP en la segunda semana de 2021, y en febrero ya estaba prácticamente listo. La grabación se resume, según ellos, en una frase que dicen los alfareros en Úbeda cuando cierran el horno: «Que el señor te quite lo que te sobre y te ponga lo que te falte». Con esta máxima dieron forma a las canciones que el norteamericano traía bajo el brazo. Todo quedó sumergido en un ambiente de oscuro gospel. Las almas de Hound Dog Taylor, Captain Beefheart o Bo Diddley revolotean por los surcos del elepé, como cabe esperar de las entregas de Guadalupe Plata. La pena es que Edison no vaya a poder estar en Cartagena, aunque el espectáculo está asegurado. Carlos Jimena nos pone en antecedentes.

¿Cómo habéis sobrevivido estos meses de pandemia? ¿Cómo aprovecháis el tiempo cuando no estáis girando?

Nosotros hemos ‘sobrevivido’ desde que empezamos a tocar y hasta que tuvimos el lujo de poder dedicarnos a tiempo completo a la música. Así que, a estas alturas, sin duda hay cosas que todavía te pueden sorprender cosas –como una pandemia global–, pero ya conoces todos los niveles de supervivencia posibles.

Con The Devil can’t do you no harm entrasteis, en la primera semana, en el Top 10 de la lista de ventas de álbumes de vinilo. Os sentiríais recompensados. ¿Qué os dijo Mark Kitcatt?

Pues nos dijo que hablaría con su sastre personal, allí en su Londres natal, para regalarnos unos preciosos trajes pintones, con solapas grandes y de buen género. Como buen caballero inglés, en ningún caso dudamos de que vaya a incumplir su palabra.

¿Cómo se concibió The Devil can’t do you no harm? Tengo entendido que Mark [Kitcatt] ha estado especialmente involucrado.

Estábamos lejos, pero en la misma órbita. Se concibió de una manera rápida y muy tajante; cuando conectas con alguien, estas cosas se explican de un manera muy breve. Ahora somos hermanos.

El disco tiene una energía especial. ¿Qué tal ha sido la experiencia de grabar con Mike Edison? ¿Cómo resumís la grabación en La Mina?

Mike es nuestro hermano. Convivimos un breve periodo de tiempo con él donde cada una de las partes implicadas puso todo lo que había cerca de las tripas. Grabábamos, comíamos, hablábamos y bebíamos. Y lo de La Mina es amor incondicional...

En la nota de prensa se puede leer que «este disco es un laboratorio de mezclas entre el viejo y el nuevo mundo». ¿Qué significa eso exactamente para vosotros?

Pues que, aún estando atados a gustos añejos que te despiertan el espíritu, siempre tenemos un ojo mirando hacia delante.

¿Cuál es la diferencia de tocar con Mike Edison? ¿Lo conocíais antes de que apareciera en vuestras vidas?

No lo conocíamos hasta que Mark nos lo presentó. Él trajo unas ideas y canciones de espirituales negros, y nosotros le dimos tinieblas; comunicamos perfectamente. «Que el señor te quite lo que te sobre y te ponga lo que te falte».

¿Cómo escogisteis las canciones del disco? ¿Quién propuso el repertorio? ¿Por qué habéis elegido esos clásicos del género para versionarlas? ¿Qué buscabais con ello?

Los espirituales negros son un canto muy profundo de una comunidad en una época histórica en la que la fe era muy necesaria. Traerlos al presente, pero respetando su raíz, es lo que queríamos hacer con la selección de Mike.

¿Este disco tiene un referente más concreto? Estoy pensando en Dr. John, por ejemplo. A estas alturas del camino, ¿qué os sigue inspirando?

Pues, como cada uno es de su padre o su madre, gracias a Dios, las inspiraciones también lo son. Todos escuchamos de todo, y todo lo que escuchamos es diferente a lo que escucha el otro. Se gana mucho en riqueza si no tienes unas anteojeras como las que les ponen a los mulos para arar; sin embargo, son muy útiles para quedarse en la senda.

Mucha gente piensa que el rock’n roll es algo más que música. ¿Qué opináis?

La música (en general) es algo más.

Este LP es el primero en registrarse desde vuestro regreso al formato dúo. Inevitable preguntaros por la salida de Paco.

Paco ha dejado la formación porque le pesaban más las inquietudes de su otro trabajo y de su familia.

Parece que hubieseis logrado una simbiosis casi perfecta con Mike Edison. ¿Qué experiencia sacáis de este trabajo en conjunto con Mike? ¿Hay previstos más discos?

Da un poco de vértigo estar siempre pensando en qué se hará o qué se dejará de hacer; todo hay que hacerlo paso a paso. Y como te contesté, lo mejor de Mike es que nos hemos hermanado con él. Mike nos lo dio todo, y él recibió todo de Guadalupe.

Mike ha dicho que si hubiera otro Delta del Mississippi, estaría en Andalucía. ¿Qué decís?

Que sí.

Iggy Pop no se ha cansado de lanzaros parabienes desde su programa de radio en la BBC. ¿No habéis intentado una colaboración con él para un próximo disco?

Llevamos un par de años enviándole jamones y vino. Para la colaboración me parece que vamos a tener que mandarle algo más. Estamos muy orgullosos de que se haya fijado en nosotros y que nos haya radiado en más de una ocasión; le veneramos.

¿Hay intención de girar con Mike? ¿Viene con vosotros a Cartagena?

Hay una gira programada con Mike para septiembre, pero en esta visita a Cartagena no lo vamos a poder traer con nosotros.