e dice Emilio del Carmelo Tomás Loba que su rincón está en la biblioteca de su buhardilla, pero que me espere unos días que está de limpieza. Le digo «¡no la toques!» y me voy rápidamente para su casa en la pedanía murciana de Patiño. Emilio es un reconocido trovero y cuadrillero, toca varios instrumentos, entre violines, guitarras y percusión. Es Doctor en Literatura y profesor de instituto. Dentro y fuera de clase, Emilio hace una gran labor educativa con los jóvenes, relacionando la literatura y el trovo y promoviendo escuelas troveras, como una con mujeres de la que ha salido Patricia Navarro, la flamante vencedora del III Certamen Nacional del Trovo de La Unión.

A Emilio lo sigo desde hace años por encuentros de cuadrillas y veladas troveras por sus artículos, conferencias, trabajos de investigación y sus libros y, además, he tenido la suerte de tenerlo de compañero en algunas aventuras culturales, como en la Comisión Cervantes400 Región de Murcia o en los Congresos Etnográficos del Campo de Cartagena. Aprovechamos para volver a hablar de temas que le interesan: «La cultura tradicional, bien entendida y transmitida, puede ser muy necesaria y bien acogida por los jóvenes. Los rituales festivos son muy divertidos y, de paso, se aprenden cosas sobre el entorno, el patrimonio y todo lo que nos rodea: desde la flora y fauna, la historia y hasta la astronomía. A los jóvenes les engancha».

Desde 2003, Emilio enseña literatura en el instituto, relacionado la lírica con el trovo e improvisándoles versos a los alumnos, «se lo pasan en grande y, a la vez, aprenden métrica». Se ha llevado a otros troveros a sus clases y no olvida «cuando llevé al Tío Juan Rita y les habló a los chicos de cómo se hacía la labranza, cómo se cuidaba el ganado o de lo difícil que era ligar en sus tiempos de juventud. Por supuesto les trovó y mis alumnos aprendieron y disfrutaron». Desde aquel año no ha dejado de sacar una cuadrilla navideña, formada por alumnos, en cada uno de los centros educativos en los que ha trabajado por toda la Región, yendo de clase en clase, como si fueran por las casas de un pueblo: «No hay mejor manera de conjugar el aprendizaje de nuestra cultura y nuestras tradiciones, el de la música y la literatura, con la diversión y la convivencia».

Me dice que «no sólo la cultura tradicional, la cultura en general, es un tema minoritario y, en la realidad, escasamente apoyado por las instituciones. Perdemos demasiado tiempo bregando contra concejales o consejeros de turno, que les cuesta aprender, y contra presupuestos que sólo son migajas». «Se equivocan quienes piensan que la cultura tradicional es carca y aburrida. En la transición fueron iniciativas de gentes progresistas las que rescataron la voz del pueblo», añade. Hace diez años le escuché decir que el trovo no tenía futuro y ahora me reconoce que todo ha cambiado, «hemos sembrado, ya tenemos cantera y estamos recogiendo los frutos entre los jóvenes».

Hablamos también del paisaje y el patrimonio: «No puedes recuperar romerías o fiestas de la huerta si nos cargamos los caminos, la huerta, las casonas, el entorno o las ermitas» y añade: «Cada vez que voy a trovar yo me encomiendo al Patiñero, no a los Santos».