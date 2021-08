El coronavirus mandó al traste la gira de despedida de Extremoduro; el coronavirus y Robe Iniesta, que se hartó de esperar a que cesara el temporal. El carismático pope del rock transgresivo cortó de raíz con la dinámica de aplazamientos de un tour que tenía dos fechas en Murcia y todas las entradas: dijo que se cancelaba y animó a la gente a devolver las entradas; además, anunció el lanzamiento de un nuevo disco en solitario y su intención de echarse a la carretera este 2022 con un formato adaptado a las nuevas circunstancias (algo inviable en los relativo a los conciertos con Iñaki ‘Uoho’ Antón y compañía). Y aunque la promotora Live Nation todavía no da por perdida esa última gira de Robe y sus compinches, el plasentino publicó en abril Mayéutica (2021) y este miércoles ofreció una rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en la que desveló las fechas de presentación de la continuación de La Ley Innata (2008). Al menos, la Plaza de Toros de Murcia es uno de los diecinueve recintos elegidos.

El tour arrancará el 4 de septiembre en Granada y llegará a la capital del Segura el 15 de octubre, después de pasar por Valencia, Madrid, Málaga, Cádiz, Mérida, Sevilla... Al día siguiente, el 16, estará actuando también muy cerca de Murcia: en el coso taurino de la vecina Alicante; eso sí, si la situación sanitaria lo permite. «Llevamos un año y medio de pandemia y hay que adaptarse a las circunstancias; las cosas no nos pueden seguir pillando por sorpresa...», apuntó Robe durante la rueda. El artista está dolido por cómo salieron las cosas desde que anunciaran la gira de Extremoduro y no quiere tener que lidiar de nuevo con algo así. Por eso, la promotora ha instaurado una serie de medidas que permitan capear el temporal sin tener que aplazar o cancelar fechas; medidas que se encuentra que la venta de entradas no se abrirá hasta quince días antes de cada concierto. «Si las cosas van a peor y se reducen los aforos, las entradas serán más caras. No podemos seguir más tiempo parados», recalcó.

De momento, el tour tendrá lugar de septiembre a noviembre, aunque la intención de Robe es proseguir «en mayo y durante el año que viene». Será el segunda gira en solitario del vocalista de Extremoduro tras Bienvenidos al temporal (2017). Entonces, y según indica, la banda tenía la «ilusión de hacer una gira con canciones completamente nuevas», pero, tal y como señala Iniesta, «la vida sigue», y por eso ahora no solo interpretarán canciones de Robe, sino también de la banda que le lanzó al estrellato. «Se puede haber acabado Extremoduro, pero mi vida no», apuntó, tajante, el plasentino. «El grupo se disolvió. Se iba a hacer una gira de despedida que no pudo ser, y no sé qué va a pasar con eso. Cuando sepamos qué va a pasar, os lo contaré a todos», añadió.

La cuestión es que Robe tiene ahora la vista y la ilusión puestas en el futuro: «Me gusta lo que voy haciendo en este momento; sería una pena que solo me gustara lo que hice hace treinta años». También avanzó que durante el confinamiento ha trabajado con su banda en canciones que verán la luz de cara al próximo año. «Ha sido un tiempo propicio para crear», señaló sobre la cuarentena, que el músico aprovechó para tocar la guitarra. Aunque todo ese material tardará en ver la luz, puesto que no ha podido juntarse con sus músicos en el estudio –lugar en el que realmente «se saca el jugo»– para terminar de dar formas a todas esas ideas. Aún así, aseguró, «hay material para otro disco entero».

Además, Robe se siente ilusionado con esta ‘nueva’ etapa: «Creo que tengo la mejor banda que he tenido en mi vida. Somos más un grupo que lo que ha sido Extremoduro nunca, en muchas cosas. En cómo trabajamos canciones, en cómo tomamos direcciones artísticas...». Con Álvaro Rodríguez (piano y hammond), Carlitos Pérez (violín), Alber Fuentes (batería), Woody Amores (guitarra) y David Lerman (bajo) prima la «buena sintonía».