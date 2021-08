Primero fue como novela gracias al talento de Isabel Allende (1982); después llegó al cine (1993) con Bille August como director y Jeremy Irons, Meryl Streep, Winona Ryder, Glenn Close y Antonio Banderas como protagonistas, y ahora la historia de la escritora chilena sube a las tablas del Parque Almansa en la primera jornada que la presenta edición del Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier abre las puertas del auditorio, su sede principal. Hablamos, claro está, de La casa de los espíritus, en una aclamada versión dirigida por Carme Portaceli –nueva directora del TNC–, que ha vuelto a confiar en Anna Maria Ricart para hacer la adaptación.

Portaceli y Ricart ya trabajaron juntas con anterioridad en la traslación a escena de Jane Eyre. Ahora hacen lo propio con otro clásico gracias a Jordi Collet, Carmen Conesa, Inma Cuevas, David Fernández ‘Fabu’, Gabriela Flores, Francesc Garrido, Miranda Gas, Borja Luna y Pilar Matas, que interpretan a los diferentes personajes de una obra que recorre cuatro generaciones de una saga familiar chilena. «El realismo mágico es, en el fondo, otra manera de mirar, como el teatro», comenta Ricart, para quien la adaptación ha supuesto todo un reto que, en su versión definitiva, supera las tres horas.

El montaje llega arropado por el aplauso unánime de crítica y público conseguido en el Teatro Español de Madrid, co-productor del espectáculo con Focus y el Grec Festival de Barcelona. Especialistas y aficionados se han rendido (una vez más) ante la historia de la familia Trueba, que recorre la transformación de Chile desde la época poscolonial hasta la implantación de la dictadura de Pinochet. Además, la adaptación de Portaceli y Ricart también incide en el auge de la extrema derecha con una escenografía con escasos elementos y tres pantallas. «La obra muestra dos mundos: el de la familia de Esteban Trueba (Francesc Garrido), con una estructura patriarcal férrea, y el de Clara del Valle (Carme Conesa), con una actitud tolerante y progresista», señala la directora, que todavía se emociona al hablar de la novela.

«Es que es una lección de tolerancia», insiste la valenciana. «Habla de otra escala de valores: la única que permite a cada cual desarrollarse y ser feliz como su manera de ser, manteniendo con unas leyes de convivencia comunes». En este sentido, todas las mujeres de la obra son diferentes y representan una fuerza vital llena de luz. «Ellas acaban civilizando a Esteban y, sin imponer nada, convirtiéndole en alguien más feliz».

Isabel Allende, residente en Estados Unidos, dio carta blanca a Portaceli para montar la obra pero no ha podido ver la producción. «Quería que viniera al estreno del Grec, pero me dijo que a estas alturas de su vida, a raíz de la pandemia, ha decidido no viajar más. Quiere estar tranquila en su refugio y escribir», cuenta la directora, que ha optado por una puesta en escena donde todo el peso recae en la interpretación de los actores: «Llevan grabado a fuego dentro de ellos el recorrido interior de los personajes».

Noche para la emoción

Carme Sansa encarna a Clara del Valle, la mujer que explica la historia de su familia y cuyo espíritu se le aparece a su nieta (Miranda Gas) al principio de la obra, donde –como ocurre en la novela–conviven pasado y presente, personajes vivos y muertos. «Hay mucha magia en este espectáculo y es difícil de explicar. Se ha de ver», asegura Conesa, encantada del regalo de interpretar un personaje «tan maravilloso» inspirado en la abuela de la autora del libro. «Cada noche todos los actores nos emocionamos y no sabemos bien qué ha ocurrido. Será la magia de Isabel Allende», asegura la veterana actriz catalana. Seguro que esta noche el público de San Javier también la siente.