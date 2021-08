Tras una primera parte dedicada a la divulgación, el ciclo de encuentros literarios ‘Mares de Papel’ de Mazarrón vuelve hoy a la ‘normalidad’ de la mano del escritor y periodista Juan del Val (Madrid, 1970). Guionista de El Hormiguero –aunque desde que inició su carrera profesional ha pasado por Radio Nacional de España, Televisión Española, Canal 9, Antena 3 y Telecinco, entre otras– Del Val, que en 2019 ganó el premio Primavera con su novela Candela, charlará con los lectores sobre su llegada al mundo literario y el éxito cosechado en los últimos años hasta llegar a su última novela, Delparaíso (2021). Se trata de una novela coral ambientada en una urbanización de lujo donde sus vecinos alternan la infelicidad, la honestidad, la sospecha y la astucia; trepidantes historias humanas que al conseguir desligarse del encorsetamiento social se convierten en alegría para goce propio y ajeno. Sobre ello también hablará esta noche junto a Lola Gracia, coordinadora del ciclo, en el Mirador de Bahía del Puerto de Mazarrón (21.00 horas), aunque, antes, un pequeño aperitivo:

Delparaíso salió a la venta en enero y los últimos datos que tenemos –de hace un par de meses– dicen que lleva más de 50.000 ejemplares vendidos… El brindis de las doce uvas le salió perfecto…

Pues yo no soy mucho de pedir... Ni tampoco soy supersticioso ni creyente, o sea que no pedí nada, pero si es cierto que las cosas vienen todas dadas, y hay veces que vienen así y otras torcidas, y estoy en una en la que algunos amigos me dicen que por qué no juego a la lotería, ¡porque me va a tocar seguro! La verdad es que estoy muy contento. Imagino que la novela debe tener alguna virtud por encima de los deseos...

¿Como cuáles?

Yo creo que literariamente es la más avanzada que he hecho, la más rica, y luego que tiene una escritura potente pero, a la vez, es fácil de leer. A partir de ahí tiene algo que engancha y me parece que esa es su principal virtud. A la gente le cuesta dejar de leer y me dice: «Estoy deseando llegar a casa para seguir leyendo y ver qué pasa».

Si es cierto que engancha, y engancha tanto que se va a convertir en una serie de televisión.

Exactamente. Es cierto que la novela tiene mucho de visual, porque es atractiva por el lugar, por la serie de personajes que intervienen... es ‘muy serie de televisión’, y luego eso tiene que ver con el éxito de la novela. Si interesa convertirla en serie es porque también la novela se vende; es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Pero le digo una cosa: reivindico la novela. A mí la serie me parece muy bien, pero a veces parece que lo importante es que se haga la serie. Yo reivindico la novela, que es de lo que yo soy responsable; luego, a partir de ahí, lo que suceda…

Delparaíso es un éxito literario no es un éxito televisivo…

Exactamente. Hoy en día es una novela; algún día será una serie y en ella estarán, evidentemente, sus personajes, su concepto y su título, pero Delparaíso es una novela. Eso no se puede trasladar nunca a lo audiovisual. Son idiomas distintos; pueden parecerse, pero lo que he hecho es una novela, no un guion.

Delparaíso es una urbanización de lujo repleta de historias, algunas bastante pobres... ¿Es más común de lo que podemos pensar?

Me interesa contar lo que es la vida: lo que aparentemente parece glamuroso pero, también, las miserias humanas. De todos los personajes que hay: tanto los que viven dentro de la urbanización como de los que viven fuera. No creo que todas esas vidas sean pobres…

Pero los que llevan una vida ‘más rica’ son precisamente los que viven fuera de la urbanización.

Yo creo que el personaje más mísero de todos es Pascual, y vive fuera de Delparaíso. Otro de los personajes que me encantan es Mayte.

Es maravillosa.

A mí el tópico de que los ricos son los malos y los infelices… Lo que sí creo –y también es un tópico– es que el dinero no te convierte en un ser mejor ni en un ser feliz, pero tener dinero ayuda. Es mejor tenerlo que no tenerlo.

Hablaba de Mayte, que «hizo más veces lo que quiso que lo era conveniente». ¿Así vive usted?, o ¿así pretende vivir?

Sí, pero hay mucha gente que no se atreve a hacerlo. Para hacer eso hay que ser valiente. En general la gente hace lo conveniente: lo que debe hacer, lo que está predestinado a hacer…, y hay poca gente que se atreve a vivir según quiere, más que según debe.

¿Usted es así?

Es mi tendencia. Yo vivo en el mundo, trabajo mucho y tengo hijos, pero mi inclinación es a hacer lo que quiero hacer, no lo que me dicten. Tanto viviendo como diciendo cosas, ¿eh? Yo a veces digo cosas que me perjudican, pero me da igual; no estoy pendiente de lo que me conviene. ¡Esa es una vida vacía! En general he procurado hacer siempre lo que sentía, y me ha ido bastante bien.

Es periodista, escritor, guionista en El Hormiguero... ¿Es más hormiga que cigarra?

Yo creo mucho en el trabajo, pero también en la inspiración, en los momentos únicos. La diversión, la risa, igual no te lleva a ninguna parte, pero alimentan el alma.

Hay un párrafo de su novela maravilloso: «Puede que el hombre inteligente sea el que se da cuenta de que el mundo es una mierda y se deprime; el sabio también lo sabe, pero le da igual y lo disfruta».

Creo que tiene que ver con los complejos en el mundo de la creación, y más concretamente en el de la literatura, donde el pensamiento pesimista parece que tiene más prestigio. Esto no debería ser así. El mundo es un lugar extraordinario, lleno de cosas maravillosas, y parece que si piensas así eres un personaje frívolo o un poco ingenuo, que si fueras más inteligente te darías cuenta de que todo es una mierda. ¡No puedo estar más en contra de esto! Para mí, la sabiduría es intentar ser feliz y ver los motivos para serlo.

Una curiosidad: ¿Quién es el chico que escribe en la cama?

El chico que escribe en la cama soy yo, aunque más que vanidad es un guiño a mi psicoanalista. Yo cuando escribo intento recuperar a alguien que fui, que sufría bastante más de lo que yo sufro ahora. Creo que para escribir no es conveniente ser excesivamente feliz. Hay que conectar con lugares donde se pasa miedo, hay incertidumbre o caos, sino, te sale una novela romántica, y a mí esas no me gustan.