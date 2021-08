Sencilla, elegante, educada y cordial, me recibe Rosario (Charo) Guarino. Tenía claro que su rincón sería en la Facultad de Letras, donde ejerce de Doctora y Profesora Titular de Filología Latina, o aquí en Cobatillas, donde, tal como me lo imaginaba, vive rodeada de libros. Me cuenta que los libros, además de ser alimento del espíritu y del intelecto, también lo son de sus agapornis, que sobrevuelan libres por el salón y de vez en cuando devoran, literalmente, algunos ejemplares de las estanterías. Ella les pone de cebo, unos libros malos o que tiene repetidos, pero su paciencia con estas aves y su no perder la esperanza en educarlas dice mucho de lo respetuosa que es esta mujer con el resto del universo.

En el pasillo y en el salón también hay varios cuadros de pintores de la Región, así como un piano y varias guitarras de su hija. Charo me confiesa que también toca, desde joven, algunos instrumentos de cuerda. Finalmente decido hacerle la foto en su despacho, con su ordenador frente a la ventana, sus folios, cuadernos y dos paredes llenas de libros hasta el techo. Me pide disculpas por un desorden que yo no veo, sino el rincón de una intelectual muy trabajadora.

Sigo y admiro a Charo Guarino en sus labores de escritora, poeta, conferenciante y columnista periodística, como en su reconocida y prolija tarea universitaria, que no se reduce sólo a dar clases: «Mis investigaciones se centran en la cultura grecorromana y su pervivencia a través de textos literarios desde la antigüedad a nuestros días, así como en la repercusión de éstos en las disciplinas artísticas de todos los tiempos», me dice. También es autora de Poetas de la libertad, unos podcast sobre multitud de temas clásicos, disponibles en la UMU. Tiene un blog pedagógico titulado «En aguas de Neptuno», de gran utilidad para alumnos e interesados en la antigüedad grecolatina. Y tampoco quiero olvidar su labor en colaboración con el Instituto Cervantes donde, según me cuenta, «me dedico a fortalecer la imagen de los poetas como comunicadores sociales y encargados de difundir artísticamente necesarios contenidos educativos de calidad».

Me cuenta que «el mundo grecolatino es el fundamento de nuestra civilización occidental. Si esto se ignora o se desprecia, las consecuencias son nefastas. Sin el mundo grecolatino perdemos referentes culturales importantísimos, y nos privamos de poder percibir el tremendo disfrute e inspiración que nos puede aportar».

Le pregunto por un volumen que ha editado no hace mucho: En el nombre de Ovidio, una antología poética de más de 140 textos desde Garcilaso, Shakesperare, Neruda a la propia Guarino: «Ovidio me parece tan moderno, provocador, irónico, juguetón y sensible, ha inspirado tanto a la literatura y las artes, que creo que hay que seguir dándolo a conocer». Añade que «las humanidades, las artes, las letras y las clásicas son de indudable utilidad hoy día si no queremos convertirnos en seres artificiales y esclavizados por el sistema; sólo con ellas podremos conseguir un mundo regido por las relaciones sociales en igualdad, armonía y contrucción participativa del bien común».