Escucho el Canto en memoria de Benjamin Britten de la Joven Orquesta Filarmónica del Mar Báltico, conmovedora y sublime obra que me ha puesto el artista Fito Conesa. Aunque él vive y trabaja en Barcelona, nos hemos visto en su casa familiar de Molino Derribao. Ha venido a pasar unos días con sus padres y de paso disfrutar del Festival del Cante de las Minas. Le gusta el flamenco, le gusta la música clásica, las nuevas músicas experimentales y últimamente su obra está totalmente poseída por la música. De niño se crió entre troveros y organizadores del Festival de la Canción Española. Tras estudiar Bellas Artes, la patria chica se le quedó cerrada y se fue a Barcelona, donde se ha ido abriendo hueco. La capital catalana le sirve de base para sus trabajos internacionales.

Hace unos meses, en Cartagena, Fito participó en Máiquez, el sueño y la sombra, con una aplaudida y significativa obra titulada Nadie es profeta en mi tierra, y con eso ya dijo mucho más de lo que yo pueda escribir ahora. He aquí un artista cosmopolita, que está triunfando en las más grandes ciudades, que ya es barcelonés, pero con una obra que sienta sus raíces en la tierra que lo parió: el Campo de Cartagena y la Sierra Minera.

Me había dicho que se veía, en plan romántico, en la piscina, como pintó Millais a Ofelia, el trágico personaje de Shakespeare. Hacerle la foto ha sido una gozada casi tan grande como la posterior conversación que hemos tenido. He salido contagiado de sus ideas, de sus proyectos y de la multitud de referencias musicales, literarias, científicas, medioambientales o paisajísticas que él maneja. Luego la conversación ha continuado por wasap y por correo electrónico, con interesantes enlaces de documentales o su insistencia en que escuche el minimalismo sacro de Arvo Pärt.

A Fito, rebosante de ideas, le bullen las palabras, empatiza con la vulnerabilidad y cree que «la cultura es el pilar sin el que la sociedad se hundiría, la argamasa que todo lo ensambla, por eso hay que darle alas, apoyarla y financiarla como una necesidad primaria».

Me llega cuando me dice que «no se puede hacer arte, ni cultura, ni sociedad si no hacemos las paces con esta tierra que hemos exprimido, esquilmado y destruido», y hablamos de la pieza de vídeo que hizo en las minas: «A mi madre, en medio de la nada, la puse a cantar unas mineras escritas por mi padre. Mi trabajo está lleno de mi vida y de emoción y tensión, cuando lo presenté en Valencia me sentí más desnudo que nunca: era yo».

Y continúa: «Los artistas visuales no pueden cobrar en visibilidad porque también pagamos facturas». Le interesa la relación entre ciencia, arte, sostenibilidad y emoción. Sus próximos proyectos son muy sugestivos: una residencia artística en Canadá sobre las minas de amianto y continuar con el proyecto Oval, con María Arnal, en torno a la recuperación del órgano del Museo Nacional de Arte de Cataluña. «Detesto el qué hay de lo mío, sólo nos salvará el qué hay de lo nuestro», me dice.

Su padre y su madre, que lo escuchan con respeto y devoción indisimulada, están ya poniendo la mesa. Hoy se reúne toda la familia y comen lentejas, al estilo tradicional.