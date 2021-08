El capitán Ahab recorrió los océanos de medio mundo con su pipa en la boca, aspirando tabaco y sorteando el oleaje para encontrar a la ballena que le había arrancado la pierna años antes. El mar era un territorio desconocido, cuya superficie aparecía siempre misteriosa, a merced de los cambios de humor de las tormentas. En Moby Dick los tripulantes del Pequod aspiran a sacar de las profundidades del océano una bestia aterradora, pero sin abandonar la planicie. La novela de Melville la saben de memoria los marineros. En ella se refugian en las largas sesiones de soledad en alta mar, cuando la compañía de los peces no basta. Pipa en la boca, gorro rojo y camisa azul, Jacques Cousteau corrió mejor suerte que el capitán Ahab, pero lo que este representa para el mundo de la literatura, el explorador francés lo superó con creces en las aguas de la realidad.

Jacques Cousteau optó por descubrir una parte del mundo que todos habían olvidado. No se trataba de una civilización antigua, ni de explorar las arenas de los desiertos. Ni siquiera el espesor de las selvas. Era una cuestión mucho más elemental y que siempre ha estado ahí, antes de que el hombre poblara la tierra. El siglo XX había traído el progreso de conocer el espacio exterior, las especies de animales con listas innumerables, había alargado la vida de los hombres e incluso su ciencia había llegado a tanto que con una sola invención humana se podía destruir el planeta. Pero poco se sabía de la vida bajo el mar. Ese fue el mundo que decidió investigar aquel niño que se inició en la natación porque el médico lo daba casi por perdido.

Lo que descubrió Jacques Cousteau no tiene equivalencia en el territorio de los caminos y las fronteras. Los océanos se abren en una libertad apabullante. No hay líneas que delimiten un cambio. El hombre que se adentra en sus profundidades apenas tiene una linterna y un poco de oxígeno para volver a la superficie. Por eso, hoy en día, el mar sigue siendo una incógnita que asusta. Un mundo que gracias a los viajes de Cousteau dejó de ser ajeno al hombre. Todo empezó a finales de los años treinta. La II Guerra Mundial había hecho de la tierra un espacio inhabitable, un conflicto que también salpicaba al mar. El explorador francés, que no necesitó de carrera universitaria para conocer el mundo, se enroló en la marina francesa. Fueron años de incertidumbre, pero nunca se separó del mar ni de su cámara, con la que empezaba a grabar documentales bajo el agua.



Y ya no pudo parar de sumergirse en los océanos. Al finalizar la guerra, encabezó varias expediciones que se encargaron de patrullar el Mediterráneo en busca de minas. Las minas son como memorias de guerra. Se dejan en un lugar determinado y explotan con carácter retroactivo. Una forma cruel de matar, tal vez más cobarde que cualquier otra. Desactivando una mina, Cousteau y su equipo encontró una estructura que yacía en el fondo del mar. Se trataba del Mahdía, un barco griego hundido a pocos kilómetros de la costa de Túnez, datado en el siglo I a.C. A pesar de que las excavaciones subacuáticas habían comenzado décadas antes, Cousteau ayudó en una nueva fase de descubrimiento y sacaron a luz numerosas estatuas. Como dormidas, veladas por el musgo y las algas de dos mil años, emergieron a la luz figuras de Eros, de sátiros, de Afrodita y de Dionisio y Ariadna, todas esculturas relacionadas con el amor.

Fue en los cincuenta cuando Cousteau compró el Calypso, el barco que lo llevaría a conocer todos los rincones bajo el agua, sin importar la latitud o la temperatura. El Calypso era un barco construido para hacer la guerra, de dimensiones modestas, hasta que el explorador francés le encontró una nueva vida. Sería su mejor compañero. Con él iría hasta las costas de California para estudiar el comportamiento de los calamares. También rondaría las aguas del Caribe en busca de galeones legendarios, esos que aparecen en las páginas de Cien años de soledad y que hablan de un tiempo de noches tropicales y piratas. Llegaría hasta el océano Ártico y el mar de Bering para seguir la pista de las ballenas, como el capitán Ahab. Viajó a todos los rincones oceánicos, a costas habitadas solamente por leones marinos; a Alaska, donde el salmón rojo nace y muere, en una carrera por miles de millas náuticas; al océanos Pacífico, donde los barcos desaparecen en cierta longitud; incluso en el lecho de los ríos y los lagos, examinando el curso del Danubio y las profundidades del Titicaca.

Recogió horas y horas de grabaciones en una serie de documentales titulados El mundo submarino. Acercó los océanos a los hogares y nos enseñó que los mares también deben ser protegidos. Medio siglo de vivencias sacaron a la luz la biodiversidad de los océanos, vistos a su vez con una mirada crítica y no exenta de humor. La de Jacques Cousteau, el hombre de la pipa en la boca que emuló al capitán Ahab, pero que en lugar de cazar ballenas las haría aparecer en las televisiones de medio mundo. Así la gente, para leer Moby Dick, solo necesitó el periscopio de Cousteau.