Nombre de la divinidad y del sustantivo asociados con la raíz indoeuropea *bha-2-, (hablar). Deriva del verbo latino for, cuyo participio de perfecto, fatus, da lugar a fatum (hado) -el destino para los filósofos estoicos, que indica lo que ha de ocurrir independientemente de los intentos del ser humano por zafarse de su sino, con Edipo como ejemplo paradigmático del poder de la predestinación- y, con sentido negativo, al adjetivo ‘fatal’ y al sustantivo ‘fatalidad’.

Profeta, del griego, es el que anticipa el porvenir, y de phoné (sonido) derivan, entre otros términos, ‘fonema’.

En la mitología romana se veneraba a Fatum como el dios del destino, y también a las Parcas, equivalentes de las Moiras griegas (las que dan a cada cual la parte que le corresponde), hermanas con influencia sobre el nacimiento, el destino y la muerte, de las que derivan las hadas del folklore popular, entre las que el hada madrina actúa como divinidad protectora. ‘Infante’, además del título nobiliario, es el niño que aún no habla, como indica el prefijo negativo in-. ‘Inefable’ y ‘nefando’ califica lo que no se puede decir, por imposibilidad de encontrar las palabras precisas (infandum), o por la repugnancia que provoca hacerlo. ‘Pecado nefando’ se llamaba a la sodomía y al bestialismo, y así se calificaba a los crímenes más execrables. El oráculo, predictor de lo que está destinado a suceder, se relaciona también con la boca, el órgano fonador, y de ahí el papel de la bocca de la verità romana.