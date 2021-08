Pablo Ramos, a sus 37 años, es un hombre tranquilo y amable. Se gana la vida posando desnudo, estático, como a él le gusta para evadirse hacia un mundo espiritual. Es muy reclamado por escuelas de arte, pintores y escultores particulares que ven en su cuerpo la perfección actualizada del Hombre de Vitruvio. La genética de su familia de Cali -ciudad conocida por tener las mujeres más lindas, dicen- y las horas de gimnasio hacen que el cuerpo de Pablo sea espectacular.

-Dígame -respondió al móvil.

-¿Es usted Pablo Ramos?

-Sí.

-Soy Lucía, me han dado su teléfono en la academia de arte de San Fernando, aquí en Madrid. Me gustaría contratarlo para unas sesiones de pintura particular.

Acordaron la tarifa y a los dos días se presentó a la cita en una lujosa casa del barrio de Salamanca; lo recibió Lucía, una señora de 55 años declarados, que llevaba una bata blanca manchada de pintura. Le enseñó el estudio y las obras que colgaban en las paredes; predominaban los trazos con colores chillones. Su marido y ella tenían una galería de arte. Le indicó una postura de espaldas a ella, apoyando la mano derecha en la pared.

-Pablo, cuando necesite descansar avíseme. Si no le importa yo también me voy a desnudar para pintar.

-No tengo ningún problema. Tutéame, por favor.

-¿De dónde eres?

-De Colombia, pero después del naufragio dejé mi tierra y vine a España.

-¿Naufragio?

-Permanecí un mes en un islote de las Galápagos.

-¿Conoces Relato de un náufrago, de tu paisano Gabo?

-Claro, claro, ya lo había leído antes de naufragar, me dio esperanzas, ja, ja, ja.

Al rato, Lucía se acercó a Pablo sugiriéndole que descansara, le ofreció un vaso de agua. Dejó que observara su cuerpo desnudo esperando una reacción. Pablo estaba acostumbrado a todas las propuestas imaginables, pero nunca daría el primer paso, era un profesional del posado. Lucía se acicaló el pelo con coquetería y sus pechos se elevaron. Le propuso continuar con el posado y acarició su espalda indicándole que debía curvarla un poco más para marcar los músculos.

-Voy a poner música relajante, ¿te gusta Ólafur Arnalds?

-No lo conozco, pon lo que quieras.

Pasados unos minutos, a Pablo le extrañó que Lucía permaneciera en silencio, escuchaba ruidos por debajo de la música. La llamó, pero al no obtener respuesta decidió girarse.

-No, por favor, Pablo, no te muevas… Es mi marido, que me está ayudando a pintar.

-Lucía, no tengo ningún problema en que os excitéis mirándome y folléis, pero eso se avisa.

-Te pagaré el doble -dijo Lucía entre los gemidos que ya no ocultaba.

-Me llamo Juan, espero que seamos amigos -continuaba moviendo las caderas.

El caballete con el cuadro donde se apoyaba Lucía se cayó al suelo con el lienzo roto. Pablo volvió a su postura, abrió un poco más las piernas y esperó a que la pareja terminara.

-Perdónanos. Es la primera vez que lo hacemos, el sexólogo nos recomendó probar cosas nuevas.

-Tranquilos, me ha pasado de todo. Podría escribir un libro con mis experiencias y triunfaría.

-Supongo que te habrás acostado con muchas clientas -le dijo Lucía con picardía.

-Hay de todo. El mes que pasé solo en el islote me dio para reflexionar, nunca he tenido pareja estable. En realidad, me da igual el sexo, me gustan las personas, ya sean hombres o mujeres.

-Un amplio abanico de posibilidades -apostilló Juan.

-¿Te parece bien que quedemos dentro de una semana a la misma hora? -Lucía permanecía desnuda y lo acompañó a la puerta.

-Hasta el jueves -se despidió Pablo.

La segunda sesión fue en el amplio salón de casa. Lucía le pidió que se sentara en la esquina del sofá con las piernas y los brazos abiertos sobre el respaldo. El matrimonio desnudo pintaba al unísono.

-Lucía, no me gusta el resultado. ¿Qué te parece si lo abrazas y os pinto a los dos en el sofá? -Juan empezaba a animarse. Pablo hizo un gesto de aprobación.

Así comenzó un dúo amoroso que se amplió a trío. Una hora después, exhaustos, se relajaron tomando una copa de champán.

-Ha sido una experiencia maravillosa, Juan lleva toda la vida con esa fantasía. Además, Pablo, sabes que llevamos el caballete y el lienzo roto a ARCO y lo hemos vendido muy bien.

-Algún porcentaje me corresponderá, ¿no?

-No, lo siento, como dijo Gabo sobre el náufrago que le contó su historia y le pidió dinero por las ventas de la novela: «Es la primera vez que uno de mis personajes reclama su parte».