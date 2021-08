Me encuentro con Juan Álvarez Montalbán en un hermoso rincón familiar, en plena huerta de Murcia. Habla por teléfono con el artista Jorge Gómez Cáceres, su pareja artística a quien manda dibujos sin descanso para que él los coloree. Juan es la creatividad desbordante con los lápices y los rotuladores, un polvorilla que si no fuera por las canas, parecería un eterno chaval. «Mantengo la línea porque soy un tipo inquieto», me dice divertido.

De niño vivió en Mazarrón y luego en Mula, donde sus padres montaron Calzados Álvarez, hasta que un día colgaron un eterno cartel de ‘cerrado por vacaciones’ y se vinieron a vivir a Murcia. Siempre se recuerda dibujando de niño, aunque «yo quería ser albañil porque cerca de mi casa estaban haciendo una obra y los albañiles, cuando bajaban a almorzar nos contaban cosas, nos gastaban bromas y se reían mucho y yo pensé que aquella era la profesión más divertida del mundo», pero un día, arriba de la obra, vio que dos albañiles se peleaban y «yo le dije a mi madre: mamá, voy a ser albañil, pero de los de abajo». A los 8 años, un día en la biblioteca, al ver una portada de Tintín tomó la decisión de ser dibujante y ya nunca paró.

Dibujaba y veía todo los tebeos y mortadelos que caían en sus manos, hasta que con 17 años le impactó Paracuellos, de Carlos Jiménez; aquel cómic que hablaba del franquismo le supuso todo un revulsivo intelectual y emocional.

A los 18 se fue a Madrid, vivió con dibujantes de toda España, hizo cosas para revistas y periódicos, se presentó a un anuncio y pasó la prueba para la serie de dibujos animados Don Quijote de la Mancha. «Aprendí que no hay que dejar nada a medio, te guste más o te guste menos, siempre hay que terminar el trabajo, mostrarlo y ganarte el puesto», y así es como consiguió entrar en El Jueves y, con los años, en el Playboy Internacional.

Me cuenta que «mi hermano era compañero de gimnasio de Jorge Gómez, que pintaba e ilustraba al óleo, me lo presentó en el 85 y desde entonces no hemos parado de trabajar juntos». Estos días autoreeditan una joya de álbum con sus personajes más conocidos, Los Mendrugos, que venden, sin intermediarios, bajo petición, y de regalo una dedicatoria personalizada.

A Juan le gusta la educación y dar talleres en los colegios y los institutos. «Si no hubiese sido dibujante me habría gustado ser profesor de historia o de griego, aunque tal vez haría películas, que se parece a lo mío». «A los críos les digo que hacer viñetas es un idioma. No funciona lo de dibujar un chiste; tienes que saber dibujar los silencios».

Vive entre Murcia y Canarias, donde trabaja su mujer, y me confiesa que así siempre tienen ganas de verse. Su próximo proyecto es la ilustración del recetario de Ibn Razin, un poeta, místico y sabio murciano, contemporáneo de Ibn Arabí, que escribió el primer recetario de cocina del mundo. Es lo que tiene Juan, que las curvas delicadas de su rotulador lo mismo valen para el erotismo, para la actualidad o para la historia.