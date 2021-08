La ópera prima de Kevin Costner tras las cámaras constituye uno de los debuts más exitosos de la historia del cine. Supuso, en efecto, la cumbre de su carrera, pero, al mismo tiempo, su sentencia para aquellos que nunca le perdonarían el triunfo rotundo a las primeras de cambio, con un proyecto de lo más osado y pagado de su bolsillo.

En complicidad con Michael Blake, que adaptaba su propia novela, gestaría, desde el amor hacia un género que seguiría cultivando con desigual resultado, el western más taquillero de todos los tiempos. De factura clásica, épica e intimista a partes iguales, y profundamente idealista y ecologista, la crepuscular historia que emana del diario del teniente Dunbar dibuja un retrato entrañable de los nativos americanos, en el que los protagonistas (y los héroes) son ellos, con el plus de credibilidad que conllevó el uso de la lengua lakota de los sioux (mucho antes de que Mel Gibson hiciese lo propio con La Pasión y Apocalypto). Por el contrario, la amenaza (mayor que los pawnee) la representa el hombre blanco (el célebre Séptimo de Caballería), llegando más lejos que Pequeño gran hombre (1970) en su labor desmitificadora.

Es una cinta cuyo impacto permanece inalterable, versionada en otras como El último samurái o Avatar. Si me gusta tanto el cine es gracias a películas como Dance with Wolves. El mero recuerdo de su final, con el monólogo de Cabello al Viento, me genera un nudo en la garganta. Mención especial merece la música, el último trabajo premiado del gran John Barry, responsable de la melodía original de 007 o de la BSO de Memorias de África.