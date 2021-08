El Polideportivo Municipal de Blanca acogerá este mes cuatro eventos, organizados por el Ayuntamiento del municipio, que dan forma a su programación de lo que queda de verano.

El próximo martes, 10 de agosto, tendrá lugar la primera actuación. El cómico Luis Piedrahita se subirá al escenario del polideportivo blanqueño a partir de las 22.30 horas, con entradas a 12 euros.

Luis Piedrahita recopila sus mejores textos y monólogos de humor en un espectáculo para todos los públicos que recibe el título del género que tantas buenas críticas le ha dado a lo largo de su polifacética carrera: Stand up comedy. Se trata, dicen desde el consistorio del municipio, de «una oportunidad única de ver en directo a uno de los artistas más divertidos del panorama español con dosis de ingenio, inteligencia y hasta algo de poesía».

Un día más tarde, a las 21:45 horas y con entradas a 10 euros, será el turno de La pandilla de Drilo. En esta nueva aparición, el mago Sim Saladín visita Shalambá. Drilo queda entusiasmado y le pide que le enseñe sus mejores trucos magia, pues quiere convertirse en un gran mago y poder sorprender a todos sus amigo de la Pandilla, que incluyen un repertorio musical renovado.

El viernes, 13 de agosto, tendrá lugar el homenaje a Mecano Me cuesta tanto olvidarte. El objetivo de este espectáculo es rendir tributo a la que es, según afirman ellos mismo, «el grupo más importante del pop español». El show ofrece al público una reproducción exacta de lo que fue durante años un concierto de Mecano, todo un espectáculo musical. El parecido físico y vocal de Belén Alarcón con Ana Torroja, por no hablar de su magnetismo artístico y de la banda de primera línea que la acompaña, convierte a Me cuesta tanto olvidarte en el mejor tributo del mundo a Mecano. Será a las 23 horas y con entradas a 13 euros.

El verano se cerrará en Blanca con una actuación de Los Parrandboleros. Será el 16 de agosto a las 22 horas, con entradas a 10 euros. El grupo sigue ofreciendo una nueva visión de la música popular llena de sabor latino y todo el calor del Sur. Su música, romántica y entrañable, es el resultado de la fusión de unas voces formadas en largas noches de parranda.