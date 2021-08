La película que nos mostró, por vez primera, el torno de alfarero a los que no éramos de Talavera es, sobre todo, un misil romántico que se mueve con agilidad entre el drama, la fantasía y el thriller, y que, pese a no gozar de grandes pretensiones (y seguramente por ello), acabó funcionando con la precisión del reloj del móvil.

El debut en solitario de Jerry Zucker, que venía de formar parte del exitoso trío de directores de Aterriza como puedas y Top Secret!, dejaba de lado, y de qué manera, la parodia, centrando toda la carga cómica en el personaje de Whoopi Goldberg, ganadora del Oscar. Consagró para la eternidad a Patrick Swayze como uno de los actores más carismáticos y queridos por el gran público: el más delicado entre los viriles. Y junto al torno cerámico y el corte de pelo de Demi Moore, acumula algunos hitos más. Gracias a Ghost muchos conocimos una antigua canción, en su versión de The Righteous Brothers, desde entonces convertida en melodía de (hacer el) amor por excelencia. Y también nos instruyó sobre determinadas técnicas (concentración, básicamente) de los fantasmas sobre la capacidad de empujar cosas sin traspasarlas, y que si se pasaban con la posesión, les sucedía lo que a la Selección española, que se quedaban más fuera de juego que Morata.

Todo en ella es muy básico, y no por ello menos bueno, pero un análisis pormenorizado y presentista con la lupa sigloveintiunesca da para mucho, en torno (nunca mejor dicho), al amor tóxico, aunque no al nivel de Every Breath You Take de The Police, pero sí como para interpretar el desenlace, con ese «adiós» final de la pasiva Molly, como una alegoría de la emancipación de la tutela patriarcal.