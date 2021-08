Deliciosa para su época, y uno de los mayores hitos pop del cine, la historia de la Cenicienta prostituta resultó un caramelo absolutamente irresistible, a base de blanquear una trama que debió ser mucho más truculenta, pero que acabó por plasmar un lienzo impresionista que funciona como carta de amor al capitalismo y la falocracia.

Julia Roberts está extraordinaria en el papel, y el fenómeno Pretty woman la lanzó a uno de los más grandes estrellatos de todos los tiempos, aunque reconozco que nunca fue santo de mi devoción (ni en mi pubertad, ni en mi madurez). Y Richard Gere está… en su línea de galán, pero si se te ocurre imitar su gesto estrella en la vida real, van a pensar que estás estreñido o intentando leer el letrero del fondo.

Es la película que más veces ha visto una gran cantidad de gente, y cada reposición en TV así lo demuestra. Siempre la he disfrutado sin más, pero la última vez, hace unos meses, me dejó cierto sentimiento de culpa no haber reparado con anterioridad en la cantidad de mensajes de mierda que incluía y que tragábamos como bombones, más allá de una premisa que ya era moralmente discutible. Todo ello merece una disertación que excede con creces este espacio, pero no quisiera dejar de subrayar la falsa dicotomía entre la resignación femenina (y de clase) encarnada por Kit de Luca, y el inconformismo de Vivian, cuando ambas permanecen supeditadas al poder masculino (el chulo, en el primer caso, el millonario caballero andante, en el segundo).

La BSO ponía la guinda al pastel, y entre sus canciones brilló la balada It Must Have Been Love, que daría el espaldarazo definitivo a uno de los grupos favoritos de mi adolescencia, los suecos Roxette.

La frase. «¿Por qué todos los hombres saben cruzarle la cara a una mujer? ¡Pam!, y sientes que el ojo te va a explotar. ¿Es que os ponen una clase especial en el instituto para aprenderlo?»

Lo mejor y lo peor. Es artesanía cinematográfica en estado de gracia / Construyó el artefacto romántico más envenenadamente machista de nuestra cultura popular contemporánea

Sentimiento mayoritario ayer / hoy. Cuento de hadas moderno / Cuento de hadas antiguo

Exigencia neuronal. 50%

Grado de envejecimiento.

El de Bertín Osborne

Puntuación.

Filmaffinity: 6,3

Rotten Tomatoes (Crítica/público): 64% / 68%

Dónde verla. Disney+