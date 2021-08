En 2014, tres raperos cañarios de ‘nuevo cuño’ (llamémosle así) se juntaron para formar uno de los proyectos más frescos, divertidos y, sobre todo, desenfadados del panorama urbano nacional. Frente a la fría calle, la cálida arena de las costas de sus islas. Nacía Locoplaya. Y aunque quizá hayan sido los proyectos en solitario de Bejo y Don Patricio los que hayan puesto a la banda en el disparadero, hoy el trío –cuarteto si contamos con el ‘burro’ que siempre les acompaña, además del tercero al micro: Uge– se presenta como un All Star del verano; y, como tal, no podía faltar en la programación de Murcia On.

De hecho, la Plaza de Toros de La Condomina ya se encuentra preparada para la visita del huracán canario, que tomará hoy (21.30 horas) el escenario para ofrecer uno de los conciertos más esperado de esta segunda edición. Así lo demuestra la venta de entradas, que presenta varios sectores ya agotados (aún quedan algunas entradas desde 15 euros). Y no es para menos, porque Bejo, Don Patricio y Uge garantizan fiesta allá por donde van; cierto es que el público deberá mantenerse pegado a sus asientos en todo momento, pero eso no les ha impedido hasta ahora hacer bailar al personal.