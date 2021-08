Vale más una imagen que mil palabras y ahí está Pedro Sabiote para demostrarlo con sus viñetas, con esa mezcla de humor, crítica, reivindicación y ternura. Su rincón preferido está en casa, en un despacho con su biblioteca, sus guitarras, su mesa de trabajo, sus lápices, pinceles y tableta gráfica, y el poster de Casablanca, su película preferida. Hablando con él vuelvo a darme cuenta de que este hombre es, como decía Machado, «en el buen sentido de la palabra, bueno», No me extraña que una vez lo quisieran fichar para la política, aunque él se quita importancia y dice con ironía que si lo hubieran votado todos los que luego se lo dijeron, habrían arrasado.

La profundidad de nuestra conversación y confidencias llega a tal límite que incluso nos confesamos el montante de nuestros respectivos sueldos en este diario que nos acoge. Pedro me pone a LA OPINIÓN como ejemplo de buenas prácticas en el periodismo libre y plural; me cuenta que nunca le han censurado una viñeta, ni siquiera una vez que él bromeó con la coronación de Felipe VI, totalmente en contra de la editorial que ese día ùblicaba el periódico: el director de entonces le mandó un mensaje diciéndole que no le parecía nada oportuna su viñeta pero que la publicarían, como siempre. «Hoy estamos tan necesitados de discrepar en sana paz, y de liberarnos de consignas y trincheras, que se agradece la verdadera libertad de prensa», me dice.

Pedro es todo un hombre orquesta, y no solamente porque toca blues-rock desde su juventud en Los Malagente, sino porque durante años ha sido profesor de autoescuela («he enseñado a conducir a varias generaciones, incluso a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo») al tiempo que es uno de esos trabajadores sanitarios que hemos descubierto esenciales. Además de dibujar, su verdadera vocación es ayudar a los ancianos enfermos crónicos y terminales en el Hospital del Perpetuo Socorro de Cartagena. A él le encanta hacerles la vida más llevadera, y me confiesa que «no hay nada mejor que hacer que una anciana enferma y limitada se ría de tus bromas cuando la ayudas en la ducha». A él le gusta hacer felices a los demás y por eso se merece que le digan «eres grandote, pero un angelico».

Lo de la viñta gráfica le parece un ejercicio artístico y mental, una prueba de ingenio a la que él se enfrenta cada día, por eso admira a muchos compañeros, a Chipola, a Puebla y, sobre todo a su maestro Quino. Ha participado en exposiciones y dibujado para varios medios y me confiesa que «yo disparo a patos y a conejos, por igual, sin autocensurarme ni que me coarte ninguna afinidad, ni siquiera la amistad. Es difícil, porque luego te encuentras por la calle al que has criticado en tu viñeta de esa mañana».

Gran melómano y amante de la buena mesa, me dice: «Vox es el reguetón de la política y nos quieren llevar a la cueva, vendiéndonos un producto primario, comida basura que ni ellos comerían».