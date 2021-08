«Se trata de abrir los cajones de la existencia y sacar los recuerdos de mi vida para volverlos a vivir». Con esta frase, David Peña Dorantes explicaba este martes, momentos previos al inicio de su concierto en el Festival Internacional del Cante de las Minas, lo que significaba para él su nueva gira, Identidad, que incluía una cita muy especial con La Unión. Y lo fue por varios motivos, aunque principalmente porque la magia brotó en La Maquinista de Levante de las manos de un pianista que tocó las emociones como si de las teclas de su instrumento se tratase, derrochando sensibilidad en un pueblo que ya le recibió en una de las primeras paradas de la gira de presentación de su primer disco, Orobroy (1998).

Con la responsabilidad y la ilusión a partes iguales, Dorantes salía a un escenario abrigado (como siempre) por un piano, para fusionarse con el instrumento y recorrer sus raíces y recuerdos a través de sus nuevas composiciones. Con La hazaña hacía referencia a su primera niñez en Lebrija y a sus aventuras en bicicleta, descubriendo poco a poco nuevos caminos. Y tras un primer momento de intimidad entre el protagonista y su piano, comenzaron a escucharse unos versos: «Yo te diré por qué mi canción te llama sin cesar / Me faltan tus risas, me falta tu boca, me falta tu despertar». Eran Los últimos de Filipinas en la voz de Pedro El Granaíno, la colaboración especial que iba a engrandecer la noche del pianista sevillano (que hasta ahora solo había presentado Identidad en solitario).

El viaje introspectivo de Dorantes pasaba a ser cosa de dos, aunque en esta ocasión el cantaor simplemente se dedicó a subrayar algunos de los pasajes más importantes de la vida (y obra) del pianista, mostrando un simbolismo único. El concierto fue adquiriendo cada vez más dramatismo, mayor intensidad, mayor pulso. Jugaba así el espectáculo a alternar la intimidad del compositor y virtuoso instrumentista con el quejío del cantaor.

Sobre el escenario de La Maquinista de Levante, Dorantes se trasladó a través de su música a su pueblo natal, Lebrija, y recordó a sus mayores, su familia, los cantes y las fiestas. Por alegrías, volvió a aquel momento en el que entró su padre por la puerta con un piano de pared, una vieja pianola de caoba del 19 que dio la vuelta a su mundo, que hasta ese momento estaba dirigido por una guitarra. Y en El paso la seguiriya se hacía presente para hablar de la convivencia entre el conservatorio y el flamenco, para después irse por tangos y recordar después la ciudad y sus gentes.

Y si ya emocionó con sus canciones, Dorantes, en el cierre de la noche, remató el sentimiento de unión con el público cuando sonaron las notas de Orobroy, esa melodía nostálgica que traslada y que cala, traspasando las capas de la piel y haciendo que la ‘identidad’ de Dorantes dejara de ser solo suya, para ser parte de todos.