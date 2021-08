Vuelve Dorantes a la Región. A esa tierra que tantas veces a visto al lebrijano acariciar las teclas de su piano; a esa comunidad vecina, hermana, de su Andalucía natal que con tanto cariño y respeto se ha acercado a la música que ama. A estas alturas, él no tiene dudas: Murcia es flamenca, y su capital es La Unión. Por eso, su concierto de esta noche (23.00 horas) en la presente edición del Cante de las Minas será «especial». En La Maquinista de Levante presentará Identidad, un espectáculo introspectivo en el que, sobre las tablas, abrirá «los cajones de la existencia» para compartir con los asistentes algunos de los momentos que han marcado su trayectoria, que han definido y tallado la figura del pianista más importante que ha tenido el género. Pero también una actuación en la que, por primera vez –hace días que inició esta nueva gira–, no estará solo. Pedro El Granaíno le acompañará al cante para «subrayar» algunos de los pasajes más importantes de esta obra, lo que convierta a la de hoy en una gala única. De ello hemos querido hablar con el sevillano, que ha atendido a La Opinión desde su estudio.

¿Cómo está, David? Retomando poco a poco la ‘normalidad’, ¿no? En gira y con varias fechas en el horizonte...

Sí. Bueno, de hecho, tengo ya la agenda cubierta hasta finales de año... Creo que la gente tenía ganas de volver a vivir y a sentir la música en directo, tenía sed de cultura, y eso se nota cuando miras el calendario y ves que está lleno de conciertos. Así que estoy contento, porque eso es lo mejor que nos puede pasar a los artistas: tener la posibilidad de subir a un escenario y expresarnos, para eso trabajamos tantos horas.

He escuchado a algún artista decir que quienes están acostumbrados a ofrecer conciertos en auditorios, con el público sentado en sus butacas, no han notado tanto los efectos de la pandemia en esta vuelta a los escenarios, pero aunque sea solo por la reducción de aforos...

Bueno, y por todas las medidas de seguridad a las tenemos que ceñir: mascarillas en el camerino, distancias en las pruebas de sonido, el no poder recibir al público después de los conciertos... Y, claro, la reducción de aforos. Pero, te diré una cosa: ‘la calor’ de la gente es incluso mayor que antes. Están deseosos de sentir, y les noto más cariñosos y agradecidos por lo que pasa encima del escenario; eso es lo que más estoy notando de esta ‘normalidad’, lo primero que capto al subir a las tablas. Parece que esta pandemia ha afectado también (y en este caso, positivamente) a nuestra escala de valores; ahora, más que nunca, la gente tiene ganas de vivir cosas.

También el público de La Unión, del Cante...

Sí. Va a ser la tercera o la cuarta vez que actúe en el festival; hay hasta una placa con mi nombre en una calle de La Unión [Ríe]. Llevo viniendo a este certamen desde el principio de mi carrera; ellos siempre han apostado por mí.

¿Y qué opinión le merece el festival? Es una voz autorizada...

Pues me merece una opinión excelente. Creo que es un festival que siempre ha mantenido un equilibrio muy interesante entre su característica elegancia, el respeto al flamenco, la oportunidad a buenos y nuevos artistas jóvenes... Cada año ofrece una selección de conciertos muy bien pensada; se nota el amor de la localidad por el flamenco. Y lo he notado yo en primera persona cada vez que he ido y me ha llegado de boca de mis compañeros, que cuando visitan La Unión siempre vuelven encantados y contentos; no en vano, es uno de los festivales más importantes del mundo.

Por todo ello, el público del Cante pasa por ser uno de los más exigentes del panorama flamenco español..., aunque bueno, siendo sevillano, estará acostumbrado a actuar frente a auditorios con mucho poso flamenco… ¿Afecta eso a la hora de enfrentarte a un concierto así?

Sí, pero para bien. Sabes que es un público especializado que valora ciertas cosas. Piensa que el flamenco tiene un lenguaje muy propio, unas coordenadas concretas, una forma de caer, de construir el tema..., incluso la posición del artista ante la música que hace es importante, y esto son cosas que en plazas así se valoran mucho, se saben ver (y se agradece).

Lleva más de veinte años de carrera, ha acumulado premios y reconocimientos importantes (incluido el Premio Nacional de la Crítica ‘Flamenco Hoy’)…, y lo ha hecho sin miedo a la fusión. Seguro que se lo han preguntado mucho, pero… ¿intimida la ortodoxia?

Bueno, es algo que está ahí, que existe... Como también existe dentro del jazz, de la música clásica, de la música brasileña..., incluso de la vida misma. Yo en este sentido tengo una filosofía muy clara y creo que lógica: el creador debe ser siempre libre. A la hora de enfrentarte a la creación no debe haber nada que te ate; es cierto que lo conveniente es tener un ‘fondo’ (no oxidado, fresco), pero a la hora de afrontar la composición como tengas cadenas te pierdes. Es cuestión de construirte un leguaje propio, que sea sólido, y para ello tienes que conocer y respetar la música que tienes entre las manos, pero, una vez cumplas con ese requisito, tienes que ser libre y tirar pa’lante.

Se lo pregunto porque no soy ningún experto, lo confieso, y la verdad es que desde fuera siempre nos llega una imagen del mundo flamenco como muy ‘estanca’, digamos. ¿Sigue siendo así o hace ya muchos años que se abandonó ese purismo?

Bueno, hay un sector que sí mantiene esas creencias, pero creo que una gran mayoría está abierta a explorar nuevos caminos. Es una consecuencia lógica del tiempo y del momento en el que estamos: ahora podemos ver y escuchar a cualquier músico que se nos antoje, sea del país y la naturaleza que sea, a través de Internet, y eso genera influencias inevitablemente... Creo que se puede decir que en los últimos años se han abierto las puertas, y que corre más el aire; que no está la cosa tan estancada y que los artistas flamencos están ahora más preparados que nunca, incluso aprendiendo a escribir y a leer música, a saber de armonías (algo que cuando yo empecé se me recriminó porque, decían, me iba a quitar flamencura)... Ya no hay miedo a hacer cosas nuevas, aunque la ortodoxia todavía esté presente a su modo. No obstante, te diré una cosa: los que ahora innovan serán más adelante los ortodoxos, es ley de vida [Risas]. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta: no, no es un mundillo tan cerrado como algunos lo pintan, hay más libertad.

Supongo que este es un tema delicado, pero en el fondo eso de echar la vista atrás viene un poco a cuento porque este martes presenta en el Cante un espectáculo titulado Identidad y que, según sus propias palabras, es quizá el proyecto «más íntimo y profundo» de su carrera, un viaje interior en busca de su «esencia flamenca». Cuénteme un poquito acerca de las motivaciones y las razones de este trabajo. ¿Qué le he llevado a echar la vista atrás?

Pues... puedo tener una idea aproximada, pero no sé exactamente el porqué. Dudo de lo que te voy a decir, pero supongo que todo esto que hemos pasado [en alusión al confinamiento], el estar encerrado en casa contigo mismo, tener más tiempo para darle vueltas a la cabeza..., eso ha podido influir. Pero también la época que estamos viviendo, la edad que tengo [52], el momento personal y profesional en el que me encuentro... La vida avanza, vas cumpliendo años y le vas dando más importancia a todo lo que has vivido, a todo y a todos los que te han influenciado, a aquello que ha ido tallando tu propia identidad. Además, yo he vivido cosas muy bonitas: en mi familia son todos flamencos [El Pinini, La Perrata, El Lebrijano, Pedro Bacán o Pedro Peña, entre otros], y desde que nací me han brindado recuerdos muy especiales... Pero también me viene a la cabeza todo lo que he luchado hasta conseguir el sueño de ser músico, las horas y horas de estudio y de buscar técnicas nuevas, mi formación autodidacta porque nadie quería enseñarme a tocar el piano flamenco... Pensé que sería bonito llevar todo eso a un escenario. Y así nació Identidad, que es un espectáculo que me permite volver a saborear esos recuerdos, abrir los cajones de la existencia y sacar todos esos momentos para volverlos a vivir.

Quizá por la naturaleza de este concierto y por aquello a lo que Dorantes ha acostumbrado a sus seguidores durante estas dos décadas de música, sorprenda que no vaya a estar solo sobre las tablas. Para esta ocasión cuenta con la colaboración especial de Pedro El Granaíno, con quien ya ha trabajado en más de una ocasión. ¿Qué le va a aportar él al espectáculo?

Pues mira, es verdad que Identidad estaba (y está) pensado como un concierto solo de piano (y así estoy lo estoy presentando en esta gira). Pero para La Unión quería algo diferente..., quería que hubiese cante y que éste subrayara momentos importantes del espectáculo, de mi vida. Por ejemplo, Pedro va a cantar cosas de un tío mío, Vicente Peña, al que recuerdo escuchar de pequeño. Aquella imagen se me quedó grabada: sentado en una silla y con las manos negras y grandes..., es un momento muy especial para mí y El Granaíno se va a ocupar de remarcarlo. Aparecerá varias veces a lo largo del concierto, y la verdad es que para mí es un placer... Como dices, ya habíamos colaborado antes [junto a otros artistas], pero esta vez me apetecía tenerlo para mí porque es un cantaor al que admiro mucho.

Una última reflexión: Ha pasado por la Cumbre Flamenca de Murcia, por el Tres Culturas y, por supuesto, por el Cante. Vamos, que a lo largo de los años ha podido palmar la pasión flamenca de esta tierra… ¿Que espera de su paso por La Maquinista de Levante?

Bueno, es que en Murcia tenéis mucho flamenco... Sois una tierra que mira mucho a Andalucía y a la música andaluza, y eso es muy positivo e inteligente, pero también contáis con algunos de los palos más bonitos que se pueden escuchar; ese respeto y aportación es algo que valoro mucho. Por eso Murcia es una tierra muy flamenca y siempre que visito esta región voy con muchas ganas.