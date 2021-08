Después de dos meses de conciertos casi diarios, Las Noches del Malecón cerraron este domingo su tercera y más ambiciosa edición con un mal sabor de boca. Y eso que, durante más de sesenta espectáculos, la organización ha cumplido sin demasiados problemas con la normativa sanitaria. Por fortuna, no hay que lamentar brotes –la cultura sigue siendo segura–, pero en ese concierto de clausura se vivieron momentos de tensión a raíz, precisamente, de las medidas impuestas por el festival con motivo de pandemia de covid-19. ¿El motivo? La actitud de Sergio Dalma sobre el escenario, que animó a los asistentes a levantarse de sus asientos para bailar con su música.

«En todo momento velamos por cumplir las medidas establecidas por las autoridades sanitarias y el Gobierno Regional, tal y como hemos hecho durante todo el ciclo. No podíamos permitir que ningún artista incitara al público a saltarse dichas normas y pusiera en peligro la viabilidad del espectáculo», explicaban ayer desde la promotora Monkey Pro, responsable del festival. En este sentido, la organización, por medio de mensajes en las pantallas ubicadas a ambos lados del escenario y los responsables de seguridad, se encargaron de mantener a los asistentes en sus localidad; una actuación que no sentó bien a Dalma, quien abandonó hasta en tres ocasiones el escenario a modo de protesta. Finalmente, y con un «¡Hasta siempre, Murcia!», el concierto se interrumpió definitivamente, lo que provocó la indignación del público, que apenas había podido disfrutar de una hora de música en directo.

En las últimas horas, por las redes sociales han circulado vídeos del concierto en los que se puede escuchar al veterano cantante catalán decir a sus seguidores: «Vamos a interrumpir el concierto cada vez les manden sentarse», entre otras cuestiones; una actitud que ha sido ampliamente reprochada por plataformas como Twitter y que, durante la actuación, provocó el encontronazo entre el intérprete y la organización. «Tras hacerle saber a Sergio Dalma que de seguir así el concierto tendría que ser detenido, el artista decidió terminar su concierto antes de tiempo en lugar de acatar dichas restricciones y realizar el show tal y como estaba previsto», aseguran desde la promotora del evento.

Por su parte, Dalma emitió este lunes un comunicado pidiendo perdón al público a Las Noches del Malecón. «Lo cierto es que algunas personas estaban levantándose para bailar y yo me excedí en mi ánimo de intentar que todos disfrutaran», explicó el artista, que señala en la nota que él, no obstante, en todo momento pretendía que sus seguidores respetaran las distancias sociales y el uso de mascarillas. «De todas formas, mi actuación de ayer –por este domingo– no fue la adecuada y pido disculpas a todos los afectados», añade al término de la nota, que incluye el hashtag #CulturaSegura.

Además, y ante la avalancha de críticas que ha recibido tras la difusión de los vídeos del concierto, Dalma deja claro en el comunicado que no es un negacionista de la pandemia. «Soy un artista que ha retomado una gira tras casi dos años de parón por esta horrible situación, con un protocolo exhaustivo anti covid para todo el equipo y para mí mismo. Siempre he animado al público a ser responsable y prudente, y cuento con la pauta completa de la vacuna desde hace meses. Siempre llevo mascarilla y, de hecho, ayer dejé claro al público que no se la quitara durante mi concierto, ni de pie, ni sentado», recuerda el músico.