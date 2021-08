Duelo en O.K. Corral es una canción escrita por Ned Washington e interpretada por Frankie Laine para la película Gunfire at the O.K. Corral el año 1956 dirigida porJohn Sturges.

El espíritu de una edad heroica pasada respira en esta canción, espíritu de caballeros andantes, que no llevan espada sino revólver al cinto. Es la edad homérica de los Estados Unidos, con personajes malvados, señores locales afianzado su poder sobre pacíficas comunidades campesinas.

Son los héroes defensores de la justicia y los héroes trágicos, que luchan hombro con hombro por una causa noble y perdida aún sabiendo que la muerte, ya en forma de bala, ya en forma de enfermedad, les aguarda para llevarles a la gloria de la que goza el buen nombre de los valientes.

Nada de ello falta en esta canción, ni el duelo fatal, ni el lugar legendario, ni el brazo armado del mal en lucha contra el bondadoso defensor de la justicia, apoyado y asistido por un guerrero solitario, un jugador de cartas que arrastra el estigma de la mala suerte y de la enfermedad incurable, y que todo lo pondrá a un lado por honrar su palabra.