Sergio Dalma ha retomado la gira con la que celebra su treinta aniversario sobre los escenarios. El artista se vio obligado a parar sus actuaciones debido a la pandemia, pero ha vuelto a ponerse delante de los micrófonos con una selección de sus canciones más míticas. Tres décadas de éxito que no pesan sobre un Dalma que no se resiste a doblar pases en sus conciertos, mientras finaliza el disco que próximamente estará disponible, con letras frescas y positivas de autores jóvenes. El consagrado artista se sube esta noche al escenario de ‘Las Noches del Malecón’, donde hará un repaso de su dilatada trayectoria musical.

La gira 30... y tanto es una selección de canciones de su carrera musical. ¿Qué criterio ha escogido para seleccionarlas?

Hay canciones que, obviamente, no podían faltar y algunas las he elegido yo por gusto personal. En estos treinta años hay temas que no he podido dejar de cantar nunca como son Bailar pegados, Galilea, Esa chica es mía, Solo para ti o La vida empieza hoy, con lo cual tenía claro que estas no podían faltar. Luego, evidentemente, he seguido los éxitos que la gente siempre ha querido escuchar. También he elegido dos o tres que, aunque no fueran singles, a mí me gustaban y valía la pena volver a recuperarlas. He querido incluir algunas canciones nuevas para mostrar a la gente lo que va a venir en un futuro próximo.

¿Siente nostalgia cuando vuelve a cantar esas canciones?

Bueno, aunque las hemos ido vistiendo de otra forma, no he dejado de cantarlas nunca. Es emocionante y nostálgico que, en cada concierto, la gente las esté esperando y yo ¡estoy deseando cantarlas! Comencé esta gira en Murcia, antes de tener que parar por la pandemia, así que volver ahora es muy significativo.

¿Qué cambio en la música es el que más le ha sorprendido durante estos treinta años? Comenzó con el casete...

Ahora le dices a alguien joven lo del casete y no sabe ni qué es (ríe). De entrada, la sociedad ha cambiado, por tanto, la gente escucha la música de otra manera. Se consume mucha música y eso es importante, la gente tiene la costumbre de pagar para ir a un concierto, cosa que antes era más complicado. Yo siempre he intentado, en cada etapa de mi vida, convivir con esos cambios que es lo necesario para seguir adelante, porque si no te quedas anclado.

Marcó a toda una generación que ha llevado consigo a su familia a sus conciertos...

Es de las cosas más bonitas que pueden pasar, ¿no?, que tenga aquel público que ha ido creciendo. Primero venían solos, luego con los novios o novias y depués con los hijos e hijas que ya son fans. Saber que has cruzado de una generación a otra, para un músico es muy importante.

Saldrá pronto un nuevo disco, más positivo...

Es un disco que ha nacido durante el confinamiento, por tanto, son canciones muy positivas, muy vitalistas y muy coloristas que realmente es lo que necesitamos ahora todos. El disco saldrá antes de acabar el año y seguiré el año que viene de gira con 30... y tanto más el nuevo disco. Ilusionado con tantos proyectos.

Las letras del próximo disco son de autores jóvenes, ¿qué le aportan?

Yo soy un claro defensor de la gente joven, creo que hay que escucharles, hay que aprender de ellos porque aportan esa frescura que es tan importante para la carrera. Son canciones muy actuales donde yo me siento muy cómodo, ya me pasó con el disco anterior, con Donna o El diablo dentro, con lo cual me apetece trabajar con esta gente.

Actuará en Argentina en diciembre...

Si la situación nos lo permite, sí. Ahora estamos pendientes de cómo va allí el ritmo de vacunación porque mira aquí cómo ha empeorado todo. Ahora no puedes hacer planes a largo plazo, pero el deseo y la intención es ir allí, claro.

Con la situación sanitaria, ha tenido que doblar actuaciones...

Sí, nos ha tocado. Durante el invierno en los teatros tenía que hacer doble o triple función para que la gente pudiera acudir y no descarto que, cuando volvamos al invierno aquí, tengamos que volver a hacerlo. La cuestión es que se pueda hacer.