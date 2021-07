«Es una gran satisfacción para Jazz San Javier poder ofrecer, en un año tan difícil como este, el regreso al festival de Brad Mehldau, el pianista de jazz más brillante de su generación, un genio del jazz que se ha convertido en una estrella de la música popular, sin haber renunciado a la erudición y la exquisitez que rezuma toda su obra. Exquisitos, en efecto, son también sus dos últimos álbumes: Suite April 2020 y Round Again (este último junto a Joshua Redman, Christian McBride y Brian Blade)».

Así se expresan desde el Jazz San Javier, en su página web, para hablar del concierto que tendrá lugar esta noche en el marco del festival de la localidad costera. «Bien sea interpretando los estándares del jazz, recreando los éxitos del rock en clave de jazz o los temas de los Beatles, de los que es un gran entusiasta, o interpretando sus propias composiciones, un concierto de Brad Mehldau es una fuente de grandes emociones musicales, potenciadas además, en su tercera visita al festival, por los dos reconocidos virtuosos que integran también su trío: Larry Grenadier y Jeff Ballard», destacan desde la organización del certamen, cuyo medio oficial es LA OPINIÓN.

De él han dicho los críticos que «los dos lados de la personalidad de Mehldau, el improvisador y el formalismo, se enfrentan entre sí, y el efecto es a menudo algo parecido a un caos controlado».

Además de su trío y de los proyectos en solitario, Mehldau ha trabajado con un gran número de músicos de jazz. También su música ha aparecido en películas como Eyes Wide Shut, de Kubrick, y Million Dollar Hotel, de Wim Wender.

El portal especializado en música docenotas.com remarca que «Brad Mehldau es el hombre que susurraba a los pianos», ya que «así se han referido a este magnífico músico, ganador del Premio Grammy, que ha grabado y actuado profusamente desde la década de los noventa».

Sus interpretaciones han sido en formato de trío la mayor parte de las veces. A partir de 1996, su grupo editó una serie de cinco álbumes con Warner Bros titulada The Art of the Trio. Durante ese periodo, Mehldau también publicó Elegiac Cycle (piano solo) y Places, que incluye canciones de piano solo y trío.

En 2005, y tras diez gratificantes años en los que Jorge Rossy (batería) y Larry Grenadier (contrabajo) formaron parte de Brad Mehldau Trio, el batería Jeff Ballard (que hoy estará en San Javier) ocupó el lugar de Rossy, configurando así una de las tríadas más duraderas y fructíferas de la historia del jazz.

Con esta nueva asociación (Mehldau, Grenadier y Ballard), el sello presentó su primer álbum como trío, Day is Done. Desde entonces, la colaboración con Nonesuch ha sido pródiga: se han editado más de una veintena de álbumes tanto en trío como a piano solo, alternando algunas grabaciones en cuarteto o a dúo, junto con el batería Mark Guiliana (Mehliana), el mandolinista Chris Thile o el saxofonista Joshua Redman. La personalidad musical de Mehldau es dicotómica.

Las ideas y la revelación

El autor es «principalmente un improvisador que aprecia la sorpresa y el asombro que pueden surgir a partir de una idea espontánea y directa. Pero también siente una profunda fascinación por la arquitectura formal de la música, y esto influye en todo lo que ejecuta. Mientras toca, escucha cómo las ideas se revelan», remarca el citado portal. «Cada canción tiene un arco narrativo muy sentido, ya sea al principio, al final o en aquello que permanece abierto de manera intencional», subrayan los expertos sobre el grupo.

Larry Grenadier ha creado un extenso cuerpo de trabajo con muchos de los músicos más inventivos e influyentes del género, desde los primeros días, con iconos del saxo como Joe Henderson y Stan Getz, hasta décadas recientes, junto con Brad Mehldau. Ha tocado, entre otros, con Paul Motian y Pat Metheny y codirige tanto el trío cooperativo Fly (con Mark Turner y Jeff Ballard) como el cuarteto Hudson (con John Scofield, John Medeski y Jack DeJohnette).

Jeff Ballard ha actuado, asimismo, con grandes luminarias del jazz: desde varias giras respaldando, a la edad de veinticinco años, a Ray Charles, hasta colaboraciones posteriores con Eddie Harris, Bobby Hutcherson, Buddy Montgomery y Lou Donaldson.