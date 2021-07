La adaptación libre de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? de Philip K. Dick no es solo un clásico del cine, sino una de las mayores obras de arte (en su acepción más excelsa) que este ha parido. La mayoría la descubrimos, eso sí, en los noventa, cuando alcanzó la categoría de película de culto gracias a la TV (bendito Canal +).

Puso encima de la mesa el transhumanismo, así como el desastre medioambiental y el amoral poder de las multinacionales como factores inherentes al progreso y su decadencia. El filme se cimenta a partir de la ciencia ficción y el futurismo, pero es, ante todo, cine negro. La música de Vangelis transciende las responsabilidades de una BSO, y el diseño de producción es insuperable, incluso con el CGI actual. La carismática (y exagerada aquí) indolencia de Harrison Ford le viene de maravilla a un personaje que no para de cruzarse con secundarios en la cúspide de su carrera. Todos sus componentes fluyen, en definitiva, entre un simbolismo que, pese a invadirlo todo, no impide el seguimiento de la trama (como sí ocurre, sin ir más lejos, con su reciente secuela).

Como aquí hemos venido a desnudarnos, debo reconocer que prefiero Blade Runner tal y como me cautivó, con la voz en off y el happy end, y no me gusta que nos intenten colar, décadas después, que según qué derroteros que se han seguido con el personaje principal, ya estaban claros entonces. Es, en todo caso, la mejor película de un Ridley Scott cuya carrera reproduce el mismo problema que Gladiator: empieza por todo lo alto, pero en su desarrollo acaba por decepcionar.