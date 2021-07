El aire no hace ademán de convertirse en viento y una nube gris cubre media península soslayando una luz premonitoria, una luz amarillenta de tierra agitada, de polvo que tardará en posarse. Laisser retomber la poussière es una expresión francesa que literalmente significa dejar recaer el polvo, aunque su traducción sería algo más como dejar que el polvo se asiente. Describe con un plus de poesía la calma tras la tormenta, la reflexión y recomposición de las ideas acurrucadas en el pecho. Mientras ‘recae’, una silueta de luna llena se descubre al fondo del cielo sanjaviereño, sin brillo, desdibujada por toda esa masa que la cubre y que poco a poco, al llegar al parque Almansa y hacerse el silencio en la audiencia, emerge. Solo queda descubrir si nos dejará ver con detalle cada cráter, no de la luna, sino de Matthieu y cía.

Matthieu Saglio sale a escena y presenta a su violonchelo. No a sí mismo. El cello de Saglio es un ente con esencia propia y tiene derecho a mostrarla. Matthieu se hace a un lado mientras el instrumento suena, y lo mira, y nos mira sonriente, y nos guiña un ojo de puro orgullo, como el que presenta al amor de su vida en familia. Je vous salue (Les saludo) es una intro clásica, carente de jazz, en claro manifiesto de que esto no es un concierto de género, es un concierto en el que la música sucederá. Cuesta abrirse paso en un mundo que espera otra cosa: un yerno abogado, no un carpintero; una puerta abierta, no una verja. Qué falta deben de hacernos conciertos con introducción, nudo y desenlace para que esto sea algo tan excitante.

Quédense con este compás: 5/4. Si lo oyen llegar significa que Matthieu se viene arriba. Sobre él camina Amanecer, segunda pieza del concierto en la que Saglio deja ver lo que será una constante en el concierto: el (contra)bajo. El cello tiene la ventaja sobre su hermano mayor −a no ser que lo toque Renaud García-Fons− de dar prestigio a la melodía y una paleta de color completamente distinta. En bajos se queda algo corto. A falta de cuerpo, se asemeja más a un pizzicato que a una cuerda pulsada. No obstante, Saglio le saca partido y marca unas líneas estáticas pero interesantísimas. A veces abusa de las octavas. Y cuando suelta la base, se la cede al piano y solea, el tema pierde su fuerza. Saglio trabaja, sobre todo, el concepto de banda. Abraza las canciones y no a sí mismo. Estos bajos son propios de un jazz de corte septentrional que apelan más al cuerpo que al oído.

Para este concierto tan especial ha traído su banda y cuatro invitados. Le sobra música y el ego lo reparte entre todos sus músicos. Más orquestador que líder, pero a la hora de frotarse con su cello es pedernal sobre broza. Arde como arden las palabras que no se dicen y parece que las ha guardado todas en su arco. En el diálogo hombre-instrumento demuestra personalidad, carácter y dulzura. En un debate es el hombre que no grita y expone todos sus argumentos con elocuencia y poesía. Creo que estos son atributos que cumplen la mayor parte de los músicos del sello ACT, que es quien edita este último trabajo, El camino de los vientos (2020). Me confieso adepto, pues no se instalan en el conformismo histórico del: «Si se enterró, ¿para qué moverlo?» De esta lacra nos liberan Saglio y sus invitados poniendo más corazón que cerebro y pátina. Dirán ellos: vaya la música por delante siendo nuestras las vísceras las que se desparraman por el escenario.

Saglio es muchas cosas: clásico, jazz, árabe, flamenco, pero lo que lo aúna es su instinto. Influido por su trabajo con Fathi Ben Yakoub, en temas como Metit, elevado al cuadrado por la voz del senegalés Abdoulaye N’Diaye, expande por el auditorio de San Javier un misticismo al que se acerca desde la curiosidad. Por lo que sea, por la gracia de Dios, siente en él el dolor del migrante. También debe de haber herencia. En Francia han sabido mezclarse, entenderse y quererse. Y aunque por envidia quisiera llamarles gabachos, les llamo franceses con su ‘r’ porque han conseguido algo que aquí por el momento no.

Otra filia del francés: el flamenco, contagiado por el valenciano Ricardo Esteve. A través de Night In Tunisia/San Javier le dedica un tema al festival. A mitad aparece la cantaora y bailaora Isabel Julve que pisotea el escenario como un reloj suizo.

5/4. Ahora lo lleva el tema Caravelle. Por aquí se pasean el Bolero de Ravel e incluso el celestial sobre caballo de ébano del tercer movimiento de la obra de Korsakov, Scheherezade. Es un auténtico viaje y aunque falte la guitarra de Nguyên Lê, Matthieu la suple con creces. ¿Quién se sorprendió de que en 2021 un violonchelo fuera la anomalía del género? Admirar a Saglio solo por eso es degradante. Lo interesante de este músico es que sea capaz de hacer su particular llamada al rezo musulmana e imaginando lo que sucede luego. Porque algo debe suceder.

Pasado el ecuador del concierto interpretan El abrazo, una pieza compuesta a la muerte de su abuelo, del cual no pudo despedirse. Dedicada a acompañar a su familia en el duro trance, tuvo que volver a utilizarla por la muerte de su abuela en un escenario similar.

Acabó el concierto con Steve Shehan (percusiones) destrozando una de sus escobillas. No quedó nada que pudiera barrer el polvo que se posó cautivadoramente sobre todo. Escribía Ramón Gaya que es lo más bello de Murcia. No un polvo de ruina, ni un despojo. Un polvo que vive, late y respira como las hormigas de este hormiguero claro, diminuto y caliente.