La voz de Mecano, Ana Torroja (que dio vida a Mujer contra mujer o Me colé en una fiesta), es un icono pop que se adapta sin perder su esencia. Mecano colocaron 25 millones de discos en todo el mundo (sigue siendo la banda española más vendedora de la historia), y a Ana su carrera en solitario le ha reportado muchísimas satisfacciones, pero han tenido que pasar más de cuarenta años para que se «reconcilie» con otro de los grandes iconos de aquel tiempo, Alaska; el artífice ha sido Oscar Ferrer (Varry Brava), autor de la canción Hora y cuarto, que cantan ambas a dúo.

El caso es que Ana no deja de encadenar proyectos últimamente. Colaboró con Miss Caffeina, y hace poco sorprendía con la publicación del tema y videoclip de Paraíso para la serie original de Movistar + del mismo nombre, y acaba de lanzar Mil razones, su primer disco en 11 años. Ahora anda embarcada en el Tour Volver, con el que viene el jueves a Murcia On para presentar su nuevo trabajo. Cuando se cumple el 40 aniversario del lanzamiento del primer sencillo de Hoy no me puedo levantar, parece un buen momento para charlar con ella sobre las muchas razones que tiene para sentirse pletórica y positiva, más de mil. Y sobre Mecano.

¿Has celebrado el aniversario de Hoy no me puedo levantar?

Lo celebré haciendo promoción en México. Fue una celebración intensa, pero lo celebraremos juntos cuando nos veamos en Murcia, que es ya casi.

¿Cómo crees que encaja esa canción, por su título y su contenido, en estos tiempos?

No hace falta agarrarse (hablo ya en mexicano, porque lo del ‘coger ya me suena raro) un pedo, una borrachera para decir: «Hoy no me puedo levantar». Hay días, como decía Luz Casal («Hoy tengo un día marrón»), en los que ni siquiera te apetece levantarte, pero es verdad que esta es una frase que ojalá volvamos a decir dentro de poco, y que se seguirá diciendo una y otra vez, año tras año y generación tras generación. Es una canción que va a ser eterna, yo creo.

Hace muy poco se publicó Mil razones, tu nuevo disco. No sé si es hijo de la pandemia, aunque tú ya estabas en ello antes. ¿Fue compleja la gestación?

Fue diferente, sí. Aprendí a grabarme yo desde mi casa, que soy nula con la tecnología. Aprendí a grabar desde mi cuarto, me hice en casa el vídeo de la canción Cuando tú me bailas. Fue entretenido, aprendí cosas nuevas que nunca había hecho, porque algunas de esas canciones se hicieron hace casi dos años, y otras que, cuando tienes tiempo, dices: «amos a retocar», porque ya te suena como antiguo. Luego, por ejemplo Hora y cuarto sí fue un regalo de la pandemia, porque mientras esperábamos al mejor momento para sacar el disco, Oscar Ferrer de Varry Brava llegó con esta canción, la escuché, me encantó, y además visualicé a Alaska cantándola, y aunque no estaba planeado, como se suele decir, el ‘no’ ya lo tenía. Agarré el teléfono y se la mostré, y le encantó y aquí está. Yo creo que esta es una canción de esas por la canción en sí, pero también por haberla hecho con Alaska, que es un hito, algo único que no creo que vuelva a pasar más.

Bueno, vais a cantarla dentro de unos días en Las Noches del Botánico.

¡Ah, sí! Lo que te quería decir es que no creo que hagamos otra canción juntas. Son de esas cosas que yo creo que tienen valor por ser únicas. No porque no queramos, sino porque no siempre surge. Fíjate, después de casi 40 años que nos conocemos, ha llegado hoy la canción. Y sí, sí, en Madrid la hacemos; ya me gustaría hacerla en todos los lugares donde voy a tocar, pero tiene su gira, y eso es lo que pasa a veces con los músicos, que estamos desperdigados. Pero en Madrid sí estará.

¿Cómo llegó a tus manos Hora y cuarto, de mi paisano Oscar Ferrer, de Varry Brava?

Estaban haciendo como un campamento de estos para escribir canciones, y a ese campamento fue Henry Saiz, que ha producido algunas otras canciones del disco, y se conocieron allí; la trabajaron juntos, Henry la produjo, y me llegó a través de Henry. Luego conocí a Oscar por un skype, porque yo estaba en México, y estuvimos hablando un poco de cómo queríamos hacerla y todo eso, y cuando ya estaba grabada le encantó, y a mí más. Yo estoy feliz de verdad con esta canción, creo que es una de esas canciones importantes en mi carrera.

Además con Alaska, supuestamente tu eterna rival. ¿Era todo leyenda?

Yo creo que era todo leyenda. Alaska dice que era más era una cosa entre los chicos, pero nosotras, de verdad, desde el primer momento en el que nos cruzamos, porque no siempre nos cruzábamos, nos caímos bien, buena química, y así ha seguido durante todos estos años. Nos vemos poco, pero nos queremos mucho, y, por ejemplo, cuando hicieron su reality, cuando vinieron a México, que es la casa de Alaska, me invitaron y les saqué a pasear yo por México. Bromeábamos con que yo estoy en México y soy de Madrid, y ella es mexicana y está en Madrid. Estamos cruzadas ahora.

Tú eras nueva romántica, y ella, punk.

Total. Recordábamos un estreno de una película o algo así, y que después del estreno, con gestos nos decíamos: «Te veo ahí detrás», y nos veíamos a escondidas como dos amantes [risas].

El vídeo está ambientado en La Vía Láctea, local mítico de La Movida. ¿Tú también pasabas por ahí?

Sí, sí, no tanto como ellos, pero sí pasaba. Es un lugar emblemático. Lo más alucinante es que entras ahí y haces un viaje en el tiempo. También era intencionado con la canción, que se llama Hora y cuarto. Haces un viaje en el tiempo porque prácticamente todo sigue igual, y se respira lo que hubo allí y toda la gente que pasó por allí. Está allí impregnado en los sofás, en todo lo que hay en La Vía Láctea. Creo que fue la guinda del pastel hacerlo ahí y jugar con el espacio-tiempo, y con ese coqueteo que implica lo que dice la canción: dos personas que están enamorándose, pero no quieren reconocerlo hasta que al final pues dices: «Oye, déjate guiar por el corazón, vive lo que te toque vivir, no pienses más».

Eso está detrás del título, Mil razones, que has dado a tu álbum. Razones para seguir amando la vida.

Totalmente. Hay mil razones para seguir amando la vida, para seguir disfrutando de ella, de cada cosa pequeña, de las cosas grandes. Yo soy una persona que trata de vivir mucho el momento. No es fácil, pero cada vez lo hago más, y se disfruta muchísimo más, no pensar mucho más allá, no hacer planes a largo plazo, porque no funcionan, siempre se tuercen.

Hora y cuarto y su videoclip me recuerdan a una canción como Mujer contra mujer, que estuvo a punto de no ser publicada. Se compuso para Entre el cielo y el suelo, pero finalmente tuvo que esperar un tiempo para ver la luz, y salió en Descanso dominical. ¿Qué ocurrió?

No sé si fue pudor, o miedo a la reacción de la gente; entonces al final se decidió retrasarla. No sé si fue buena idea o no, pero yo creo que salió en el momento que tenía que salir, cuando ya todo el mundo estaba preparado para recibir una canción que habla del amor entre personas del mismo sexo con la libertad y la generosidad que requiere. Al final, por ejemplo en Francia, fue un himno para la comunidad lesbiana sobre todo. Recuerdo que hicimos muchas entrevistas para revistas de lesbianas. En México fue censurada al principio. Luego ya México empezó a abrirse un poquito más, y ya la pudimos cantar, y ahora pues es un himno aquí también. Hablo de México y de Latinoamérica en general, pero yo creo que las cosas pasan por algo, y esa canción salió cuando estábamos preparados para ello.

Ya que estamos, ¿va a estar Oscar Ferrer de Varry Brava?

Pues mira, no lo había pensado; lo mismo se lo puedo plantear, pero mejor ahí en Murcia, ¿no?

Sí, claro, solo tiene que dar un paso.

Ah, pues se lo voy a decir, sí, sí, yo encantada. Que me haga el «Oh qué fai!». El «Oh qué fai!» que hay en la canción es él, porque ni a mí me salía ni a Alaska tampoco.

En un repertorio tan extenso, ¿hay canciones que han cambiado de significado, o que hayas modificado para seguir cantándolas? ¿Cuál es tu canción fetiche?

De Mecano, por ejemplo, Mujer contra mujer. Hay muchas: Barco a Venus, Un año más, Me cuesta tanto olvidarte. Hay algunas que voy dejando descansar y otras que recupero, pero hay canciones que están ahí siempre, y Mujer contra mujer, para mí, aunque hay mucho hecho y mucho conseguido, todavía hay mucho por hacer, así que esa canción la cantaré hasta que me muera, hasta que ya no pueda seguir cantando. Además es que me gusta, me emociona, es una canción bellísima. Recuerdo en el último o penúltimo ‘gay pride’ antes de la pandemia que se hizo aquí, que terminó en la Puerta de Alcalá, cuando canté Mujer contra mujer tenía carne de gallina todo el rato, fue impresionante. Es una canción que tiene mucho peso.

Hace poco nos sorprendías con un tema para la serie de Movistar+ Paraíso, ambientada en los 90, los de máximo auge de Mecano.

Sí, realmente fueron dos años, porque en el 92 ya fue la primera separación, luego hubo un ‘conato de’, y después ya nada más, pero sí que los 90 fueron la culminación del éxito de Mecano. Por eso me llamó Fernando, el director, porque es muy fan, y me dijo que le encantaría que yo formara parte de esa serie y de esa canción, porque además las chicas que aparecen son muy fans de Ana Torroja en concreto; de Mecano, pero de la figura de Ana Torroja. Tenía todo el sentido, y para mí era todo un reto; nunca había hecho nada para una banda sonora, y encima hacerlo de la mano de Lucas Vidal, pues ya reto y mucha responsabilidad, y ahí está. Feliz con esa nueva etapa. Luego me decía el director que a lo mejor estaba bien que para la segunda fase de la serie hiciera algún cameo yo. Me encanta, yo me apunto a todo.

Mecano os fuisteis sin una despedida, de forma abrupta. Se anunció en aquellos premios Amigo. Seguro que hoy Mecano lo petaríais.

Yo no estoy tan segura. No sé si hubiéramos sido capaces de mantenernos donde estábamos. A veces, lo breve, si bueno, dos veces bueno. Yo creo que también las canciones ahí siguen, obviamente, y seguramente habríamos durado más años, no sé si tantos, pero sí que es verdad que cuando algo se termina en un momento álgido lo idealizas más. Se terminó por razones personales de Jose, y no hubo forma de cambiar eso, porque realmente era algo muy personal y había que respetarlo. Sí que es verdad que la forma de despedirse fue abrupta incluso para nosotros, que no teníamos ni idea. También nos sorprendió el momento, el lugar y el cómo.

¿Qué supone volver a España, teniendo en cuenta además que estuviste en Lorca hace tres años?

No es solo volver a España, que para mí ya te imaginas el significado que tiene: es mi tierra, pero más por ser la primera vez que subo a un escenario después de un año y medio. Cuando sienta la vibración de la gente… Cada vez que cuento esto se me ponen los pelos de punta. Va a ser muy emotivo, y no sé si voy a ser capaz de cantar, pero lo intentaré. Eso seguro.