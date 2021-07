Empecemos confesando. He llegado a las 22.25 horas a la explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera. Me despisté y volví a Plaza España donde un simpático sanjaviereño me dijo: ‘Muchacho, aquí solo fue Lucresia. Tira pa’ la Ribera’. Cuando llegué, el trío de Pepe Rivero o Pepe y su trío, estaba tumbando su primer tema. Después de haberme inyectado en vena sobre todo sus Boleros de Chopin (2016), lo único que no me habría dolido habría sido perderme la Obertura de los 30 segundos que abre ese álbum, pues entra dentro de la impuntualidad inherente a un sureño.

Ahora sí. Cuarta jornada del Festival de Jazz de San Javier protagonizada por Pepe Rivero trío. Hablamos de un pianista de escuela, de batalla, de lujo. Guarda en su hatillo vital el haberse puesto a disposición de Paquito D’Rivera en directo y haber grabado para Celia Cruz. Pero si queremos una referencia que constate su estado de forma actual, es, entre otras, el dúo que se marcó con Javier Colina en El pañuelo de Pepa (2019). No sé qué se debe sentir al formar equipo con un tipo que compartió tablas con Bebo Valdés y además disponer de su contrabajo pa’ dedicarle un tema. Puro agradecimiento, imagino, como el que algún aficionado al jazz de los que se encuentran en esta plaza sentirá al tenerlo tan cerca.

Os lo aseguro, hay pocos pianistas y en general músicos que acerquen disciplinas y estilos de calle a la música clásica ‘bien’. Pepe Rivero le hace un quiebro a Chopin y le rompe la cadera para luego operársela astilla a astilla. Se ve cuando interpreta Ballade para un invierno en Mallorca. Rezuma una tristeza sincera. Cuando eso ocurre no queda otra que dignificar la obra. Como todo pianista de jazz latino, Pepe dispone la mano izquierda como un artilugio alargado que cobra vida y se enrabieta. Con esa vida que toma para formar acordes imposibles, que estrella contra las teclas, que retira como si quemaran. Ese es el juego habitual, la base del género, pero Pepe se permite un lujo: combinar caídas a destiempo, síncopas y un montón de recursos renovados impredecibles que no adornan el árbol, son la misma savia formando sus ramas.

Pepe es un tío simpático. ¿Cómo no iba a serlo alguien que se pone un chaleco con notas musicales para actuar? Incluso hace un chiste uniendo Rivero y Santiago de la Ribera. Aunque, por la humedad, cualquiera diría que estamos en malecón de la Habana. Por suerte no hay comunistas acechando nuestro patrimonio personal desde la orilla, solo exceso de eutrofización. Antes de que salga del agua un calamar gigante de tres cabezas, Pepe anuncia sorpresas mejores. La primera, Raúl Márquez. El virtuoso violinista se ha dejado las pedaleras y los cables que suelen rodearle los pies. Hoy no le hacen falta porque los efectos los pone la banda.

Arrancan el tercer tema, SL (Sociedad Limitada), y con él una serie de solos tan correctos como virtuosos que el público aplaude robóticamente a su término. Para el cuarto sale al escenario el espíritu de Thelonius Monk, el cual, Pepe dice que habita en todos los músicos de jazz. Raúl se va sin hacer mucho ruido. Tocan Kila Kila y aquí podemos constatar la falta de histrionismo del pianista. En el quinto tema revive el otro espíritu que se le aparece por las noches frente a su piano: Bebo. Título: Pa’Bebo. De simple solo tiene el nombre. De tierno, todo lo demás. Creo que si escucharan la discografía de Pepe Rivero ni el más indeseable tendría la desaprensión de agredirle. No se puede. Es demasiado bueno, demasiado sensible, demasiado feliz con lo que hace. Aunque nos chive que en Cuba a Bebo lo llamaban ‘el caballón’. Ay, Pepe. Gamberrillo. Se acabó el buen rollo. Toca revisar el disco Bolero Solo y quién sabe si Nosotros donde se citan Round midnight y Enrique Heredia, El Negri.

El Heredia entra a escena. De luto. Viste un negro profundo. Viene a cantar boleros hondos y flamencos. Casi a cappella y con falta de cúpula, entona Contigo aprendí, que se enlaza con Si nos dejan, quizá por similitud en la cadencia armónica. O bien porque relatan un amor amable bien conocido. Continúan con Esta vez que te vas, un tema inédito de Armando Manzanero que fue grabado hace años junto a Pepe Rivero. El ritmo que lo sustenta es un chachachá, aunque no lo confiesan. Se va el Negri y la cosa se pone picante. Este sí es manifiestamente un chachachá y Pepe pide ayuda al público con un coro que da título a la canción y reza Que te desnudes. En estos interludios musicales eternos que suelen tener los finales de concierto, aprovecha para presentar a la banda: Shayan Fathi (batería), Toño Miguel (batería), Raúl Márquez (violín), y Pepe Rivero, de Manzanillo, como él mismo nos cuenta, «donde se baila el son en calzoncillos y en camisón».

Se retiran, el público quiere más y sale El Negri de nuevo a cappella entonando el ‘himno Heredia’ Alegría de vivir. Dada la solemnidad y las dificultades que pone el propio Negri para que le acompañen, se torna un poco en fatiga de vivir, pero es solo un susto. Se alzan con un tema de Bola de Nieve y el concierto finaliza como solo lo hacen los cubanos y los flamencos tiznaos, en comunión.

De vuelta a Madrid le voy dando vueltas al concierto al leer un cartelito en que la DGT aconseja: viaje cómodo y seguro por la autopista de peaje. Me inquieta que el gobierno de mi nación prefiera una autopista de pago a la que él mismo ha construido y es de todos. Podría ser la metáfora barata que cierre diciendo: de lo público salen las historias que canta el Negri. La zona VIP es una ficción acomodada. El que paga, por muy seguro que esté, se pierde lo bello y triste que nos pasa a todos. En este tipo de conciertos jamás pasará, pues son de y pertenecen a todos.