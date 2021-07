La Comarca del Noroeste vuelve a vibrar esta noche con el regreso del festival Cuervarrozk. En su 24ª edición llega hasta Calasparra una de las bandas de rock más legendarias como es La Frontera. Javier Andreu, vocalista del grupo, pone de manifiesto la intensidad con la que el grupo vuelve a los escenarios «después de este largo confinamiento y estar metido en casa, ya había ganas de volver». Actuarán a partir de las 23.00 horas en el Campo Municipal de Atletismo de la localidad.

Llegáis hasta uno de los festivales decanos del rock en la Región, ¿qué nos vamos a encontrar esta noche en Calasparra?

Será un concierto bastante bestial, antes tocábamos canciones más lentas y ahora mismo lo que hacemos es todo rápido, en plan punk rock. Tocamos prácticamente un par de baladas como Juan Antonio Cortés y alguna que otra. Se trata de un concierto muy energético, muy rockero y con muchas ganas de subirnos a los escenarios.

Con una carrera como la vuestra, se hace complicado hacer una selección para un concierto.

La verdad es que es muy complicado hacer una selección para una hora y media. Tenemos casi un centenar canciones, lo que solemos hacer es ver las canciones que mejor funcionan para el público y las que más gustan. No pueden faltar temas como Siete calaveras o Judas el miserable, siempre buscamos agradar al público más que tocar canciones un tanto desconocidas.

¿Cómo habéis vivido el cambio a la hora de consumir música en estos últimos años?

Creo que la mayoría de las radios y multinacionales se han vendido un poco a la música latina, normalmente no escucho casi nada la radio. Realmente no controlo mucho de música actual. Me gusta lo que ha hecho Javier Ojeda, lo que están haciendo mis compañeros.

Se echa de menos que las nuevas bandas que van llegando al panorama no tengan tiempo para consolidarse. Vemos grupos que aparecen con un tema, se publica en plataformas y ya no se sabe más de ellos...

Es algo muy extraño lo que está ocurriendo. Recuerdo que, cuando salimos nosotros, la compañía apostaba por ti, y en nuestro caso no tuvimos éxito hasta el cuarto disco. Antes se hacía carrera realmente con los grupos, ahora no, lo que sucede últimamente es que te cogen un single, lo suben a una plataforma digital, y después de eso desapareces y la gente se olvida de ti. Igual que sucede en la tele, que todos los programas de televisión son realmente horribles.

Más 37 años encima de los escenarios, ¿cuál es el secreto?

Últimamente ir al gimnasio por las mañanas porque si no, no lo aguanto. Sobre todo estar componiendo continuamente, porque eso rejuvenece muchísimo, tener siempre algún proyecto entre manos es lo que te mantiene joven. Y yo, en mi caso, siempre tener algún disco por hacer, ahora tengo uno preparado para sacar en octubre.

Hablamos de un trabajo en solitario. Rock, country y pop, que también es un homenaje a tus máximas influencias...

Saldrá en octubre, hemos publicado varios singles y es una manera de revitalizar también a La Frontera, de que la gente vea que estoy haciendo cosas y después de este disco vendrá otro con La Frontera. Este ha sido, como decías, basado en la música que más me ha influenciado, como Johnny Casch, Dylan, Bowie y Lou Reed.

¿Veremos pronto nuevo disco de La Frontera, quizás para celebrar ese 40 aniversario?

Sí, por supuesto, después de rodar un poco el disco mío, empezaré a componer para La Frontera, de hecho ya tengo algunos trabajos preparados; y la verdad con muchas ganas, sabemos que nuestro público esta esperando un nuevo trabajo.

¿Cómo habéis vivido el confinamiento por el coronavirus?

Ha sido muy complicado, he tenido una pequeña ayuda por parte del Gobierno, pero tampoco ha sido gran cosa. He estado ocupado haciendo la portada del disco, remezclando algunos temas del próximo disco y haciendo un documental que me está preparando Juan Moya, que también ha hecho otro documental sobre Los Ilegales. Cuando la situación sanitaria nos permitía salir, hemos estado grabando por Madrid y Aranjuez. El documental saldrá, al igual que el disco, para el mes de octubre, y habla sobre mi vida y mis andanzas, así que estoy muy contento.

¿Cuál sería ese escenario al que siempre te gustaría volver?

Me gustan todos, cada concierto que damos es diferente y todos los escenarios me gustan realmente, porque cada actuación, cada sitio, es diferente. Siempre que hay una actuación es una fiesta. No hay ningún directo igual. Siempre hay una fusión muy importante entre el público y nosotros y eso se nota en cada directo.

Por último, ¿por dónde os podremos ver en más ocasiones este verano?

En agosto tenemos cerradas ocho actuaciones y para julio tenemos siete cerradas. Va la cosa bastante bien, ha salido todo el trabajo de repente.