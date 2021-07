Un plantel de lujo para disfrutar de lo mejor de la música electrónica en Cartagena. El Weekend DJ Fest Cartagena acogerá las actuaciones del dj cartagenero Álex Bot, el reconocido locutor de Cadena cien Sergio Blázquez, Valdi (dj cartagenero de El hormiguero y autor de éxito), y el ‘Dreamteam’ formado por los míticos Toni Peret, José María Castells y Quique Tejada, creadores de los Max Mix y que llevan años triunfando en Ibiza con su espectáculo The Children of the 80’s, además de la gira Yo también fui a EGB.

La sexta edición del evento se celebrará el próximo 6 de agosto en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres. Se trata de uno de los mayores festivales de música gratuitos de la Región de Murcia, que nació en 2015 y que se ha venido celebrando de manera ininterrumpida hasta que estalló la pandemia. El pasado año no pudo llevarse a cabo, pero en esta edición viene con fuerza.

El ‘Dreamteam’ ofrecerá un espectáculo de primer nivel de música fundamentalmente de los 80 en el que combinan sus mezclas con videos y un show increíble de luz y sonido. Además, en esta edición los ganadores del programa UrbanCTFest, que organiza la Concejalía de Juventud, tienen como premio actuar en el Weekend.

Debido a la situación sanitaria, se han adoptado todas las medidas necesarias para que el evento sea seguro, con aforo reducido, distancias y control de acceso a través de invitación. De hecho, el acceso se producirá únicamente entre las 21.00 y las 22.30 horas.

El concejal de Cultura y Juventud, David Martínez, explicó ayer que este año ha habido que buscar escenarios que permitan un mejor control y seguridad para poder seguir las normas impuestas por la pandemia, «pero volveremos al puerto, que es el escenario natural de esta convocatoria musical. En todo caso, no es mala alternativa el Auditorio Paco Martín, escenario de grandes festivales, donde este año toca montar allí las mesas de mezclas y disfrutar de la creatividad e ingenio de los mejores disc-jockeys», aseguró el edil.

Por este festival han pasado los mejores dj y estrellas de la radio musical del país, como Tony Aguilar, Albert Neve, Abel Ramos, Carlos Jean, Taao Kross o Shake Coconut, entre otros.