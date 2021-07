Lo Ferro vivirá hoy una de sus noches más grandes dentro de la 41ª edición del Festival de Cante Flamenco con la actuación del cantaor Miguel Flores, Capullo de Jerez. El artista gaditano hará disfrutar al público asistente con sus bulerías, tangos, martinetes y fandangos y demás cantes flamencos. No estará solo en el escenario del Recinto del Festival, ya que contará con su inseparable Ramón Trujillo a la guitarra.

«En el arte, en la música, y en todo, tienes que ser tu mismo. Si tú vas a cantar como Camarón, pues para eso ya escucho yo a Camarón. Yo puedo hacer cosas de Caracol, pero con mi personalidad, no con la de Caracol. En el flamenco, como en todo, tienes que tener tu personalidad. Por eso a mi me quiere todo el mundo», asegura el reconocido artista, que señala que todavía no piensa retirarse.

«Yo grabo un disco y no pincho. Lo hago en directo todo, hago el tema y hasta que no lo termine bien, no lo dejo. Lo repito hasta hacerlo entero, porque después voy a un festival o a un teatro y eso tiene que salir así. Yo voy por derecho, si valgo, valgo y si no, pa la calle», explica Flores mientras se queja de que la mayoría de los artistas ahora «pinchan mucho. Les quitas los aparatos y dices: madre mía, será posible como nos comen el coco, como nos engañan, son todo marketing».

Sin saber leer ni escribir Capullo de Jerez ha creado a lo largo de su dilatada trayectoria artística la mayor parte de sus letras. «Yo siempre estoy cantando. Estoy cantando con los amigos, o en mi casa, y dándole vueltas al coco. Y si canto algo y me gusta, la tarareo, busco el encaje y la repito hasta metérmela en la cabeza y ya no se olvida».

Asimismo reconoce que este largo año y medio de pandemia «ha destrozado a los flamencos». «Ha sido un palo gordo, sin poder salir a ningún lado» ni actuar, un etapa que parece que empieza a quedarse atrás ahora cuando la vida vuelve a los escenarios.

Él, que tiene «mucha fe en Dios», da su propia versión de la pandemia del coronavirus: «Hemos castigado mucho a la naturaleza, esto es un castigo de la naturaleza». Dejar la parranda nocturna y «dormir mucho» es su truco para mantenerse y también su arte. «La música te cura hasta las enfermedades, de verdad», afirma.

Pero Capullo de Jerez no será el único artista que se subirá esta noche a partir de las 22.00 horas a las tablas del festival, ya que también actuarán Raúl Montesinos, acompañado por Antonio Carrión a la guitarra; Rocío Luna, con el guitarrista Rafael Montilla ‘Chaparro’; y Manuel Pajares, que contará con el acompañamiento de Antonio Fernández ‘El torero’.