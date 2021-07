En 1986 Iron Maiden lanzó su álbum Somewhere in Time, y formando parte de él su canción Alexander the Great, dedicada a rey de Macedonia, conquistador de Persia y Egipto, Alejandro Magno.

La historia del imperio de Alejandro comparece en esta canción, junto con su nacimiento, su encumbramiento y sus victorias que cambiaron la faz de la tierra y abrieron la puerta a identificar el mundo de la cultura helenística con la cultura por definición. En esta canción, que pasa de lo más lírico a lo más trepidante, asistimos a una verdadera epopeya de reyes antiguos, a un cantar de gesta que glorifica acciones pasadas. El propio título del álbum sugiere la recuperación por mérito de la música y de la palabra de nociones de historia ya olvidadas, que de repente surgen, convirtiendo en poema la vida del rey de Macedonia. Canción de fuerza, de victoria, de nostalgia por las cosas grandes, en fin, nostalgia del mito, nostalgia del oriente exótico, de ejército en marcha atravesando Persia y llegando hasta las puertas de la India; una empresa excesiva para un simple mortal, mas no para Alejandro que se comparó con Aquiles y con el mismo Zeus. Su historia es la historia de un hombre que aspiró ser un dios, murió como todos, pero quedó su leyenda.