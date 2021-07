Hoy comparto contigo una joya gastronómica, receta de una de las mejores cocineras que han pasado por mi vida. Plato que ella elegía para regalar a los suyos en ocasiones especiales. Te aseguro que no puede tener otro nombre más que espectáculo esta ternera guisada con patatas y setas. Parte del éxito de la receta se debe a la elección de la pieza de carne, de excelente calidad, que al guisar queda tierna y melosa, con una salsa espectacular.

Ingredientes

Pieza de ternera (filete del carnicero es la ideal), 3 dientes de ajo, 1 cebolla grande, 2 c. soperas de aceite de oliva virgen, medio pimiento rojo, 5- 6 piquillos, perejil fresco, 3 c. soperas de salsa de tomate, medio vasito de vino blanco, 2 hojas de laurel, 1 c. sopera de hierbas provenzales, 1 c. sopera de tomillo, agua, sal, caldo de carne o verduras, patatas de guarnición, 5 - 6 zanahorias y 150 g. de setas variadas.

Elaboración

1. Dora la pieza de carne por todas sus caras en una cazuela con el aceite de oliva. Retira a un plato y reserva.

2. En el mismo aceite saltea los ajos, la cebolla y el pimiento rojo picados y raspa los jugos de la carne del fondo de la cazuela (importante).

3. Añade el perejil picado, el laurel y el vino blanco. Deja evaporar.

4. Pon la carne en la cazuela y añade las hierbas provenzales, el tomillo y la salsa de tomate. Cubre con agua y sal o caldo de carne o verduras.

5. Deja cocinar a fuego medio hasta que la carne esté súper tierna. Ve añadiendo caldo y dando la vuelta de vez en cuándo a la pieza.

6. A media cocción añade las zanahorias, los piquillos y las setas. Baja la intensidad del fuego. La salsa se hará gordita y ligada, con un sabor espectacular.

7. Cuándo esté lista la carne, añades las patatas de guarnición. En menos de 10 minutos estarán listas. Dejas reposar unos minutos y sirves.