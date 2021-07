El flamenco vuelve a Lo Ferro tras el obligado parón pandémico. La 41º edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro llega este 2021 con un cartel que incluye, desde hoy y hasta el al 25 de julio, a artistas de renombre y que demuestra la gran apuesta de la organización por el talento que ya ha pisado el certamen contando con ganadores de otras ediciones del ansiado 'Melón de Oro', el trofeo que se lleva cada año el triunfador del concurso de cante que este año ha quedado sin celebrarse a causa de la pandemia.

Así lo ha decidido la Peña Flamenca Melón de Oro, organizadora del festival, pero no por ello estamos ante una edición menos potente. "Este año, en Lo Ferro, grandes maestros colaboran con artistas de la Región". Así lo asegura el presidente de la Peña, Mariano Escudero, quien destaca que estamos en una Región que cada vez más apuesta por el flamenco. "Hay un caldo vivo donde los artistas de la Región y de fuera pueden actuar y eso es muy beneficioso para el futuro del flamenco".

La Peña y el Ayuntamiento de Torre Pacheco han hecho un enorme esfuerzo para poder celebrar esta edición, garantizando todas las medidas de seguridad y apostando por el talento, todo ello para homenajear al flamenco cuando más lo necesita.

¿Cómo afronta la Peña Flamenca Melón de Oro esta 41 edición?

Nos hemos adaptado a la normativa que nos ha dictado la Consejería de Sanidad, garantizaremos en todas las veladas la distancia de seguridad, las mascarillas son obligatorias... hemos hecho un importante esfuerzo para que todo sea perfecto y para que todos los asistentes puedan disfrutar con total seguridad del Festival.

Este año, la Peña ha hecho un tributo a artistas consagrados...

Así es... dado que este año era muy complicado traer a los cantaores para realizar el concurso de cante, optamos por cancelarlo y traer a ganadores de Melones de Oro y artistas que ya son profesionales para rendir un homenaje al flamenco, ya que desde el marzo de 2020 hasta mayo-junio 2021, todos los espectáculos de este maravilloso estilo han estado a medio gas y merecen su tributo. Así, vamos a tener a Argentina, que ha estado participando en nuestro festival desde pequeña, o María Terremoto, que sus padres y abuelos han tenido mucha relación con Lo Ferro. Vamos a hacer producciones propias con dos compañías de baile, por ejemplo, tenemos al gran coreógrafo Javier La Torre como artista invitado junto al ballet de Lo Ferro, que ofrecerán un bello espectáculo con la música de Vicente Santiago. Va a ser un montaje muy interesante y en el que la organización del Festival ha hecho un gran esfuerzo. Se trata de hacer que este año, en Lo Ferro, grandes maestros colaboren con artistas de la Región.

¿Esta Región es flamenca?

Muchísimo. La Región de Murcia es una tierra con mucha tradición de flamenco. De hecho, una de las cosas que más nos enorgullece es que, hace unos años, estábamos solos haciendo actividades todo el año y ahora hay muchas peñas repartidas por toda la Región que están haciendo muchos eventos flamencos, jornadas... hay un caldo vivo donde los artistas de la Región y de fuera pueden actuar y eso es muy beneficioso para el futuro del flamenco.

Hoy más que nunca hay que apostar por la cultura.

Exactamente. Además, estamos muy contentos con la recepción del público. Se nota que la gente tiene muchísimas ganas de cultura. Hay mucha expectación, pero sabemos que también hay prudencia, por eso queremos insistir en que vamos a garantizar que el Festival va a ser un espacio seguro. Tenemos mucha responsabilidad desde el Ayuntamiento y de la Peña, como organizadores, de que todo salga bien para los asistentes y también para los artistas.

Hábleme de esa labor de la Peña como organizadora del Festival.

La Peña nació hace más de 40 años para difundir el flamenco a través del Festival. Luego hemos ido haciendo más cosas a lo largo del año, pero nuestra dedicación principal es la del concurso, para el que trabaja un Comité con personas del Ayuntamiento y de la propia Peña. Colaboramos de manera muy coordinada con el Ayuntamiento para que la organización del Festival sea una sola. Por ello, quiero aprovechar para darle las gracias a nuestro alcalde, Antonio León, por todo el esfuerzo que hace, por la magnífica representación que ejerce como presidente de la comisión del Festival de Lo Ferro, y por su trato personal con los artistas.

¿Cuánto lleva al frente de la Peña?

Más de la mitad de la historia de este Festival ha sido conmigo al frente de la Peña. Yo empecé ayudando como tesorero en los inicios del Festival, y me enganchó. Es un trabajo muy grande, que supone mucha dedicación que si te gusta como le gustaba a nuestro fundador, Sebastián Escudero, mi padre, se te hace muy liviana. Pero también es bueno que la organización piense en la continuidad. Como yo digo, nosotros vamos por el 41º pensando en llegar hasta el 82º, pero queremos que el que esté al frente de la presidencia de la Peña para entonces piense en los 164º. Yo no estaré, y pronto tendremos que buscar a alguien que me releve, pero pase lo que pase yo voy a estar siempre ligado al Festival de Lo Ferro.

Por último, ¿qué hay que hacer para hacerse socios de la Peña Melón de Oro?

Tienen toda la información en nuestra web. Yo animo a todos los amantes del flamenco a que se hagan socios, porque al final sale ventajoso ya que con la cuota al final tienes las entradas para el Festival y, además, tienes información de todas las actividades que hacemos durante todo el año. Cualquiera que tenga interés, que se apunte, desde luego no se van a arrepentir.

Conoce a todos los artistas que van a pasar por Lo Ferro

Este año, la Peña Flamenca Melón de Oro ha decidido, ante la situación epidemiológica, no celebrar el concurso de cante, alma máter del Festival de Lo Ferro. Y, para compensar su ausencia, la organización ha hecho una enorme apuesta por la calidad en la selección de artistas que van a pasar por esta edición.

Y es que el cartel de este 41º Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro cuenta con artistas de renombre, entre los que destacan Capullo de Jerez y Argentina. Pero, además, se ha contado con muchos 'Melones de Oro', ganadores de anteriores ediciones del certamen, para nutrir el programa del mejor talento.

Es el caso de Anabel de Vico, última ganadora del 'Melón de Oro' (en 2019); Rocío Luna, que ganó más de diez años; Manuel Pajares, Curro Piñana, Esther Merino y, por supuesto, Encarnación Fernández, que este año recibe la Medalla de Oro del Festival. La Peña Melón de Oro ha querido homenajear así a una de las cantaoras más importantes de la Región de Murcia, doblemente ganadora de la Lámpara Minera en los años 1979 y 1980.

Sobre la Peña Flamenca Meón de Oro

Además de ser la organizadora del Festival y el concurso que tiene lugar cada mes de julio en Lo Ferro, son varias las actividades que realiza La Peña Flamenca Melón de Oro, permaneciendo activa durante todo el año. Galas tanto dentro como fuera de la Región de Murcia, algunas de ellas a beneficio de los más necesitados, actos de hermandad con otras peñas, cursos...

Los primeros viernes de cada mes, la Peña realiza en Roldán recitales de flamenco. Además, este año celebra el III Seminario de Arte Flamenco para aficionados y profesionales que se apunten de Guitarra, Baile, Percusión, Piano y Flauta Travesera.

Si eres un amante del flamenco, descubre cómo sacar el máximo provecho de tu pasión formando parte de la familia de La Peña Flamenca Melón de Oro.

