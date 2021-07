Vicente García Medina es un amante de los viajes y las bellas artes muy reconocido por su trayectoria en la medicina, a la que dedicó y sigue dedicando gran parte de su vida, que sufrió un cambio radical, causado por una «enfermedad importante», llevándolo a experimentar la necesidad de «expresar lo que tenía dentro».

Para Vicente, la escritura se convirtió en una manera de plasmar sus sentimientos, pensamientos e historias. A través de las redes sociales, encontró la manera de compartir con sus allegados los relatos que materializaba y que ahora, casi por accidente, se han convertido en su primera incursión en la literatura no científica.

¿De dónde surge la inspiración para crear su libro?

Nunca quise hacerlo. Ingresado en el hospital me venía muy bien y me entretenía mucho en Facebook, donde podía escribir sobre canciones o fotos de, por ejemplo, el techo de la Ópera de París que tomé cuando era un chaval. A la gente le gustaba y me animaban a seguir. Luego, me planteé inventar historias. Me basaba en experiencias, viajes y conocimiento. Era muy divertido inventarlas. Lo pasé muy bien. Aunque, siempre pensé que sería algo efímero, hasta que mis amigos me propusieron crear el libro. Me parecía que no tenía sentido, sin embargo, me di cuenta de que la cantidad de relatos que tenía eran suficientes para uno.

Entonces, ¿comenzó por su necesidad de escribir?

Sí. Nació por la situación en la que me encontraba, de repente tenía más tiempo para pensar. Esas cosas quería escribirlas y compartirlas con los demás. Tenía que expresar lo que llevaba dentro y, además, a la gente le interesaba lo que a mí me interesaba. Podía explicar cómo era una iglesia, un altar o cómo era un palacio. Empecé a contar historias de eso y añadía personajes. Cuando me di cuenta había creado un relato.

¿Cómo tomó empezar a escribir literatura fuera de su profesión?

Eso es muy habitual. En los médicos es muy frecuente. Yo antes había escrito algunas cosas, pero nunca las había publicado. Eran más sencillas, sin conciencia, solo porque me gustaba. El paso fue fácil porque hubo un hachazo en mi vida que, de repente, no me dejaba seguir en la misma línea. Vi que fuera del trabajo hay mucha vida.

¿Hace unos años, creería que sacaría este libro?

De ninguna manera. Lo que te puedo decir es que este libro soy yo. Mi alma está ahí y creo que eso es lo que a la gente le agrada. La base del libro soy yo y estoy metido ahí.

¿A qué se debe este título?

Me lo dio una persona que quiero mucho y con la que he viajado mucho. Me dijo un día que me había echado de menos en sus viajes. Fue su manera de decírmelo. Por eso es algo tan especial. Me gustó tanto la frase que le pedí permiso para usarlo en el libro. De hecho, uno de los relatos explica que es una persona que le gusta mucho la ópera y viajar. Pero hay que entenderlo como eso, como una manera de decir «te he echado de menos», pero de una manera muy poética.

¿Quiénes han sido sus referentes?

De la literatura latinoamericana, todos; Vargas Llosa, García Márquez, Bryce Echenique, Borges… En fin, todos. En la literatura norteamericana, me gusta mucho Philip Roth y también otros más antiguos como John Dos Passos, Steinbeck, Hemingway. En la española también tengo. Me gusta todo de la literatura.

¿Qué tan importante fue el apoyo de sus amigos?

Sin ellos no hubiese salido el libro. Ellos me dijeron que no dejara los textos en las redes. Al principio pensé que era para animarme y que siguiera escribiendo. Pero ahora veo que no, porque todos me piden el libro, todos hablan bien de él. No me lo esperaba.

¿Qué le puede dejar este libro a alguien que lo lea?

Primero, que le guste y que se divierta. Luego, que me conozcan. Sabrán lo que me gusta, lo que no me gusta, mis sentimientos. Y luego hay una cosa curiosa, muchos me han dicho «describes el Palacio del Duque de Mantova y me dan ganas de ir a verlo» o «no he ido a Nápoles, pero luego de lo que escribiste voy a ir». También va a servir a gente que le gusta viajar. Si les gusta mi descripción se animarán a hacerlo.

¿Tiene pensado continuar?

Estoy escribiendo una novela en capítulos, que ahora mismo está en Facebook. Voy por la mitad. Lo estoy pasando muy bien escribiendo la novela, pero es muy distinto. Tienes que llevar un esquema. Ser más exigente, porque los personajes tienen que ser interesantes. Para mí todo eso es nuevo. En fin, muchas cosas nuevas. El hecho es que estoy aprendiendo a escribir una novela.