La segunda noche de conciertos en el XXIII Festival de Jazz San Javier contó con dos actuaciones: Alana Sinkëy Quinteto e Iván ‘Melón’ Lewis & The Cuban Swing Express, y una invitada especial, la cantante Arahí Martínez.

Fue una sesión compartida por dos estilos musicales bien diferenciados que hizo las delicias de los asistentes al Auditorio del Parque Almansa.

Alana Sinkëy es una reconocida cantante en el panorama musical de nuestro país. Originaria de Guinea Bissau y afincada en Madrid, ha paseado su voz y colaborado con diversos grupos, como CosmoSoul y Patax, aportando su voz cálida y su gran versatilidad en los estilos de música en los que se desenvuelve, R&B, soul, funk y folk y otros. Además de los discos como vocalista en los grupos antes citados, posee dos discos sencillos editados: Animal (2016) y No Bay (2020).

Sinkëy comenzó su actuación, en solitario, con el tema llamado Historias Di Mar, para continuar con Sindin Vela, en homenaje a su padre, cantados ambos en portugués. La noche avanzaba por senderos íntimos y sosegados, con canciones cortas como Zahora, Cisne y Durazno Sangrando, estas últimas cantadas en español, adornadas por la viola de Milena Brody y los arreglos de guitarra de Abel Calceta, que incluyó un solo bien construido. La vocalista anunció la siguiente pieza a tempo de vals Flor Na Paúl, compuesta por la afamada cantante Cesária Évora, y dedicada a todas las abuelas del mundo. La suave y amable voz de Sinkëy inundó el auditorio, creando un ambiente bello, nostálgico y penetrante, capaz de impregnar a los espíritus más inquietos. La velada continuó con Another Rainy Day, Loni Itumo, Terra, enmarcada en los rítmicos compases africanos, Pecado, Sunrise y This Time a modo de colofón. Agradecidos por la buena acogida y los aplausos del público iniciaron un bis final con el tema llamado Musa. La emotividad, la música, el lirismo y la profundidad de las letras de sus canciones conformaron una espléndida actuación, cargada de mensajes sobre la condición y la calidad humana. Composiciones propias, la gran mayoría, que dejaron una fuerte sensación en el público, y el placer duradero de un encuentro honesto con una gran artista. Muchas de sus canciones formarán parte de un próximo disco, anunciado por la cantante.

Trayectoria ascendente

La segunda parte de la cita del sábado fue para la formación del joven y virtuoso pianista cubano Iván ‘Melón’ Lewis. Formado en la Escuela Nacional de Arte de La Habana y afincado en España, su ascendente trayectoria le ha llevado a formar parte y colaborar con músicos consagrados de la escena musical de nuestro país, como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Sole Jiménez y otros artistas.

El pianista inició su concierto con Guantanamera, tema popular del cancionero cubano, conocido por todos. Acabada la primera pieza, Lewis anunció la siguiente llamada Mambo Nº5, no sin antes de reivindicar con su concierto los nefastos hechos ocurridos en estos días, en nombre propio y de los músicos de su grupo, a modo de protesta y apoyo. Protesta por la violencia hacia el pueblo cubano, al no entender lo acontecido, como músicos que han sido educados en todo lo contrario a la violencia, como es la cultura, el diálogo, la comprensión y la tolerancia, y reiterando su apoyo a todo el pueblo de Cuba. El concierto continuó con la alegría y festividad propia de una banda cubana de este gran calado. Arropado por una sección de vientos impecable, el líder dirigió a su formación desde el inicio, marcando las entradas y salidas en los riffs, los solos al unísono, y en los backgrounds de cada tema. Con Ayer y hoy dieron continuidad a la sesión, dando rienda también a extensos solos de piano en las ruedas de improvisación.

Lewis incorpora versiones de algunos temas emblemáticos en su repertorio, como el conocido Satisfaction de The Rolling Stones, adaptado con los ritmos propios de la música cubana. Casi enlazado con el anterior iniciaron Cumbachero, una descarga vertiginosa de ritmos, arreglos y solos de improvisación que casi levanta de sus sillas a los espectadores. Las congas de Juan Vieira anunciaron la inminente salida a escena de la cantante invitada Arahí Martínez. El pianista anunció a la vocalista que llevaba preparadas dos canciones: el bolero Quizás, quizás, quizás, y Mi verdad, en una magistral muestra de su voz, poderosa y vibrante. La banda prosiguió su andadura con Siboney, Camino por vereda, y un último tema de despedida a modo de bis, la famosa canción Come Together de The Beatles.

La música de Lewis alcanza cotas casi de virtuosismo, con arreglos musicales perfectamente encajados en la partitura y un gusto exquisito hacia la composición. Esperemos volver a verle pronto.