Lleno para escuchar a la joven. En el día de ayer arrancaba la programación de La Mar de Músicas, y lo hacía con el escenario que se estrena este año: en el Club de Regatas. El certamen fue inaugurado por Yarea, y el lugar se quedó pequeño para verla. A veces me acuerdo de ti (The Music Republic Records) es el título del primer trabajo de esta joven, nacida en Bilbao y criada en Cartagena, que no considera que haya fronteras entre géneros como el urbano, el R&B o el pop. No fue la única actuación destacada del día de ayer: por la tarde actuó Baiuca y ya de noche los Califato y después Los Planetas con Niño de Elche. El marco: el Especial España, protagonizado por la nueva generación de artistas.