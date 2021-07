El Parque Almansa volvió a abrir anoche sus puertas para acoger el Jazz San Javier, y lo hizo a lo grande, ya que sobre el escenario se plantaron nada menos que los estadounidenses The Jayhawks, una de las bandas más reputadas del rock alternativo de las últimas décadas.

Tras casi dos años sin girar, por culpa del coronavirus, la banda de Minnesota liderada por Gary Louris hacía parada en la comunidad murciana, y lo hacía para desgranar ante el respetable los temas de su trabajo XOXO. Los Jayhawks, que han escogido España como su primer periplo internacional después de la pandemia, demostraron que su sonido sigue conquistando, aunque pasen lustros, incluso décadas.

Surgidos en Minneapolis a mediados de los 80, el éxito de The Jayhawks no llegó hasta el lanzamiento de su obra maestra, en 1992, Hollywood town hall. Durante las décadas siguientes, la banda grabó una serie de álbumes muy influyentes como Tomorrow the green grass, Sound of lies, Smile y Rainy day music, y recorrió el mundo innumerables veces. Fueron los encargados de romper el hielo de un escenario que estaba deseando revivir, y que estará en ebullición hasta el día 1.