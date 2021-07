Prosigue la 40 edición de la Semana de Teatro en Caravaca y hoy lo hace con la obra Asesinos todos, (Plaza de toros, 22.00 horas, 15 euros). Como quien no quiere la cosa, aparecen todas las rabias, todos los miedos y todas las miserias. Y ponen en marcha el mecanismo infernal. Despiertan a la bestia que todos llevamos dentro. Y, una vez despierta, a ver quién la para. Porque aquí, Asesinos Todos. Si no, que tire la primera piedra quien no haya tenido alguna vez ganas de matar a alguien... Nadie, ¿verdad?

En esta ocasión, una comedia que muestra a dos matrimonios que de repente la vida los pone en una encrucijada.

Dos familias aparentemente normales, dos matrimonios normales que de repente les pega un cambio radical. Estando en una zona de confort de pronto se ven envueltos en una zona de desasosiego emocional y económico. Esta situación les lleva a perder los nervios, y a tomar decisiones quizás equivocados.

Se trata, en el fondo, de reflexionar sobre los límites de nuestra propia paciencia.

Sobre los límites de la paciencia, de la educación, la humanidad… en definitivo de los valores. Estos dos matrimonios llegan un momento en el que se plantear matar para conseguir que nada cambie en sus vidas y todo siga igual. Y matar en una palabra mayor, a partir de esa decisión comienzan los conflictos entre los cuatro, y las reflexiones sobre lo que es matar, por un motivo tan egoísta como es mantener tu estatus quo. Así comienza el conflicto que acaba sorprendentemente. Y lo más bonito es que todo esto, que aparentemente es algo muy serio, se desarrolla siempre en clave de comedia. Humor negro desde el principio hasta el final, con capacidad de reírnos no solo de las personas, sino también de nosotros mismos.

Se trata de un texto de Jordi Sánchez y Pep Anton, dirigido además por este último. ¿Qué tal ha sido trabajar con estos genios de las tablas?

Ha sido una maravilla. Hemos tenido mucha suerte en este trabajo, yo los conozco desde hace muchos años y lo hacen francamente bien. Escriben muy bien y tienen una inteligencia prodigiosa con una pluma brillante. Y luego Pep como director es un excelente creador de espectáculos, pero, además, sabe dirigir muy bien a los actores, y esto lo agradecemos enormemente, porque digamos que encontramos complicidad y refugio en su manera de hacer.

Además, en el reparto, Neus Asensi, Elisa Matilla y Ángel Pardo. Todo un lujo el reparto.

Fíjate el historial que tienen los tres: Ángel Pardo es historia viva de la televisión, del cine y del teatro. Elisa es una actriz excepcional, al igual que Neus, que es otro ejemplo claro de historia viva. Estar con ellos compartiendo escenario es un lujo. Doy gracias cada día que me subo con ellos al escenario, porque me lo paso muy bien: además de ser excelentes actrices y actores son personas maravillosas.

¿Cuál es ese punto que no te la puedes perder?

El humor negro que tiene la función es extraordinario, es la parte más sustanciosa de la función, lo impregna absolutamente todo, tanto a los personajes como a los trama, que es muy curiosa, que conlleva a una pregunta: ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por conservar nuestro modus vivendis? Lo más bonito y curioso es cómo acaba la función, cómo se resuelve este conflicto de los personajes, que aparentemente se han propuesto matar para que nada cambie en sus vidas. Y ese final, que es vertiginoso, rapidísimo y envolvente le encantará al público.

Ese siempre es uno de los grandes elementos, que no se pierda el ritmo de la función.

Siempre he dicho que el humor es el mejor vehículo de comunicación, porque con humor e ironía se es un transmisor de cualquier tipo de idea que uno quiera comunicar, mucho más que desde la solemnidad o la supuesta gravedad o seriedad del tema. Y en este caso el planteamiento es muy duro, porque al final estas diciendo que son cuatro personajes que quieren matar a una persona, se te caen los palos del sombraje. Cuando ves cómo se va desarrollando todo y el humor con el que se trata la mezquindad de los personajes, porque todos son a su manera muy mezquinos, y cómo se ríe la función de cómo somos las personas. Al final te vas a tu casa con una sonrisa de oreja a oreja.

¿Que tal está siendo la acogida? Además, ya teníamos muchas ganas de teatro...

En Madrid nos fue muy bien, estamos muy contentos. Hemos estado en Ibiza, y con Caravaca empieza el pistoletazo de gira que nos llevará todo el verano y el otoño. La función no va a decepcionar a nadie, se lo van a pasar muy bien, se van a divertir y se van a sorprender.

¿Cómo lleva compaginar el teatro, además una gira por toda España, con la televisión?

Es muy complicado, afortunadamente el teatro suele ser en fin de semana, pero cuando vamos a alguna plaza grande de cinco o seis días o en Madrid que es de miércoles a domingo, he tenido momentos que las he pasado canutas, porque salía corriendo de grabar First Dates y me tenía que ir al teatro, la víspera de la función a veces tenía Supervivientes o estaba grabando Volverte a ver. Mucho follón, pero, como todo esto es muy divertido y lo hacemos porque lo llevamos en la sangre, al final podemos con todo, porque nos entusiasma estar sobre el escenario o delante de la cámara. La gira ya sigue por toda España y nos llevará hasta el 15 de septiembre, que en embarco para hacer First Dates versión crucero.