Este sábado 17 de julio La Mar de Músicas comienza la jornada con María de Juan, una artista que bebe de las raíces de Andalucía y del teatro, cartagenera de adopción e hija del actor Jorge de Juan, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Por la tarde, comenzarán los conciertos con Queralt Lahoz, una de las revelaciones de la música española de este año. Su música es una mezcla de flamenco y rap, trazando un puente entre pasado, presente y futuro.

Tras ella, los sevillanos Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, mezclan de manera macarra rock andaluz con psicodelia. La noche la cerrará el artista referencia de la música popular. Una gran deuda que tenía La Mar de Músicas con Kiko Veneno, ya que va a ser la primera vez que actuará en el festival.

Con unas raíces que beben de Andalucía y del teatro, la cartagenera de adopción María de Juan, hija del actor Jorge de Juan, ha cultivado su educación artística en Londres y en la Rockschool Academy, llegando a ser seleccionada por la Brighter Sound para participar en The Best Young Talents del Reino Unido y trabajar con la banda Everything Everything en la creación y grabación de Chaos to Order, en los estudios Blueprint de Manchester.

María compone la letra y música de todas sus canciones y junto con Luis Gómez, guitarrista de Maldita Nerea, giró actuando en locales de Londres y Murcia. En su primer LP, 24/7, ha trabajado con Manuel Cabezalí, Danny Richter y Víctor Cabezuelo, líder de la banda Rufus T Firefly. Hoy estará en el Real Club de Regatas (13.00 horas, entradas agotadas).

Por su parte, Queralt Lahoz es una joven cantante nacida en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) núcleo de migración andaluza donde migró gran parte de su familia procedente de Granada. Aprendió a hablar cantando bajo el oído de su abuela María, que le pedía que le cantara coplas, flamenco y boleros en casa, donde sonaba una radio a todas horas. Queralt Lahoz se apoya en la genealogía de las mujeres de su vida, como mujer de clase obrera y del extrarradio. Sus canciones son un homenaje a las mujeres de su familia y las letras de las canciones hablan sobre amor, desamor y supervivencia, el pasado de su familia en Granada y la memoria. Su música es una mezcla flamenco y rap, trazando un puente entre pasado, presente y futuro.

Con un directo enérgico y liderado por la artista, acompañado por su exquisita banda, Lahoz viene a mostrar su último disco, que presentará en unas semanas. Terraza de la Muralla del Batel ‘Escenario Estrella de Levante’.

Con apenas dos años de vida, el grupo sevillano Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, que mezcla de manera macarra rock andaluz con psicodelia, y sobre los escenarios muestran una energía que arrasa a las primeras de cambio, se han convertido en una de las grandes bandas de nuestro país. La banda nació a principios de 2018. Lo que podría haber sido la creación de una banda más dentro de la escena independiente española surgió ya desde el principio con elementos diferenciadores: los Derby querían recuperar la herencia del rock andaluz setentero mezclándolo con psicodelia y descaro. Calificada su música como ‘kinkidelia’, por esa extraña mezcla del mundo kinki y la psicodelia. Entonces, cuando les tocaba saborear las mieles de su confirmación, llegó 2020 con la pandemia. Este 2021 han publicado Hilo negro y con él vienen a La Mar de Músicas. Hoy están en el Patio del Antiguo CIM ‘Repsol’ (21.30 horas. Entradas agotadas).

Figura imprescindible de la música española, Kiko Veneno ha sabido adaptarse como pocos al pasar de los años y a las nuevas músicas, siendo con cada nuevo álbum una fuente inagotable de creación. «Es, sin duda alguna, una figura capital que nos hace entender la versatilidad y variedad de la escena musical española», añaden las mismas fuentes.

Un músico que desde comienzos de los años setenta ya estaba con el oído fino y buscando siempre aquello que le interesaba y gustaba. El artista estará hoy en el Auditorio Paco Marín, a las 23.00 horas. Y las entradas también están agotadas.