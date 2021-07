Hasta el pasado 14 de julio se celebró ‘La Mar de Cine’, que este año ha traído a una nueva generación de cineastas españoles que han presentado sus películas en Cartagena en la nueva sede de esta parte del festival, que por primera vez proyectó en una gran pantalla al aire libre. ‘La Mar de Cine’ ha reunido estos días a una nueva generación de cineastas que aportan propuestas libres, honestas, originales y heterogéneas, como es el caso de La reina de los lagartos, The mistery of the Pink Flamingo, Ojos negros y El arte de volver. ‘La Mar de Letras’, por su parte, ha contado con diversas mesas redondas en las que se han tratado temas como la novela gráfica, obras en distintos idiomas de España o el fortalecimiento de redes de sororidad, posibilitando nuevos espacios para la presencia de las mujeres en la cultura