Abren el Jazz San Javier en el Parque Almansa (hoy, 22.00 horas, 25 euros). The Jayhawks, uno de los grupos más perdurables y queridos de los últimos treinta años, surgió en Minneapolis a mediados de los 80, aunque su éxito no llegó hasta el lanzamiento de su obra maestra de 1992, Hollywood Town Hall. Durante las décadas siguientes, la banda grabaría una serie de álbumes muy influyentes, entre ellos Tomorrow The Green Grass, y recorrió el mundo innumerables veces, compartiendo escenarios con los mejores artistas, desde Bob Dylan y Tom Petty hasta Lucinda Williams o Wilco. Después de una pausa prolongada a mediados de la década de los 2000, Gary Louris y sus compañeros de banda desde hace mucho tiempo (el bajista Marc Perlman, el batería Tim O’Reagan y la teclista Karen Grotberg) regresaron al estudio y lanzaron los aclamados Paging Mr. Proust (2016) y Back Roads And Abandoned Motels (2018).

Como tantos otros, The Jayhawks vuelven a la carretera. Publicaron XOXO (Thirty Tigers, 20), con los cuatro miembros del grupo repartiéndose las tareas vocales y aportando conjuntamente en las tareas compositoras, pero apenas pudieron moverlo en directo a causa de la pandemia. Gary Louris, que ahora vive en Canadá y ha lanzado su disco en solitario Jump For Joy (Thirty Tigers, 21), se muestra deseoso de volver a los conciertos aunque haya limitaciones sanitarias. Actuarán en el marco de un festival de jazz tan reputado como San Javier: son los encargados de levantar el telón este viernes.

¿Cuál fue el punto de partida para XOXO? ¿Hubo algún tipo de bloqueo?

Había estado trabajando en mi disco en solitario y no tenía demasiado material nuevo compuesto para los Jayhawks. Ha sido una idea forjándose en mi cabeza para abrir un poco más la puerta a que los otros miembros aportaran canciones. Así que fue la tormenta perfecta. Era el momento oportuno.

¿Qué viene a decir ese título, XOXO? ¿Tiene alguna relación con Elliot Smith?

Ninguna relación con Elliot, aunque soy fan. Me gustaba cómo quedaba impreso, y en inglés ‘X’ significa ‘beso’, y ‘O’ significa ‘abrazo’. Así que la intención era decir ‘con amor’ de los Jayhawks. Como una carta de amor. ¡Después descubrí que significaba algo diferente en español!

Os habéis repartido las tareas vocales y compositoras. ¿Sois los Jayhawks ahora más banda que antes? Desde luego, más prolíficos sí.

No creo que ahora seamos más banda, sino que esto nos ha acercado más personalmente. Siempre hemos sido una banda bastante democrática, aunque yo componga la mayoría de las canciones.

¿XOXO es vuestro disco más variado en registros?

Es el más diverso en cuanto a variedad vocal. Respecto al estilo, sigue todavía cómodamente instalado en el universo Jayhawks.

¿Teníais un concepto previo en mente para este álbum?

El concepto era tener un foro más abierto para que todos los miembros contribuyeran en la composición y ejecución del disco. No había un tema lírico.

¿Sientes como si se estuviera escribiendo un nuevo capítulo para la banda?

A estas alturas estoy contento de que todavía tengamos capítulos que escribir. Cada disco es siempre un nuevo capítulo.

Ahora vives en Canadá. ¿Qué tal salir nuevamente de gira?

Vivo en Canadá, felizmente casado, pero, si una vez fuiste un perro de carretera, siempre serás perro de carretera. Siempre está bien trabajar y recordar tu propósito en la vida.

También ha salido tu disco en solitario, Jump For Joy. Alguna de sus canciones procede de ideas anteriores que no necesariamente funcionan para los Jayhawks?

Yo escribo canciones y ellas parecen encontrar su sitio. En general, compuse nuevas canciones para mi disco en solitario; no tenía la sensación de que fueran para los Jayhawks. Quizás cuando escribo una canción para los Jayhawks tengo a Karen, Tim y Marc en mente. Realmente, no sé. Sólo sabía que desde hacía tiempo tenía que hacer un disco en solitario. Hay dos canciones que compuse con la banda en mente en 2015: Too Late The Key y Dead Man’s Burden, que no funcionaron para la banda. Y New Normal es una canción que hice en 2009.

Las únicas fechas de la gira por Europa son en España. ¿Hay un romance especial con los fans españoles?

Es el único país que fue acogedor y que verdaderamente nos recibió con los brazos abiertos en 1999. Esto nos pareció exótico. Desde entonces tenemos aquí muchos amigos y hemos hecho conciertos magníficos.

¿Qué crees que personifica el ‘sonido Jayhawks’? ¿Cuáles serían los ingredientes básicos?

Una estructura de canciones de rock o pop británico. Añade un acompañamiento con raíces o música tradicional de los Estados Unidos y el carácter emocional de esa música. Muchas armonías. Y melodías bonitas con letras oscuras y perspicaces.

¿Qué aprendiste de la experiencia de trabajar junto a Ray Davies?

Me encantaba observar a Ray trabajar como productor. Muy minucioso. Y sus instrucciones para la banda eran casi teatrales.

Esta ha sido una de vuestras ausencias más largas de los escenarios.

Dejamos de trabajar como Jayhawks entre 2005 y 2009. Posiblemente esa fue la más larga. Estos últimos 16 meses sin conciertos creo que ha sido la segunda.

¿Cómo llenas tu tiempo ahora?

Tengo una página en Patreon donde emito contenidos nuevos y antiguos para los suscriptores. He estado escribiendo un disco para niños. Imparto clases de composición. ¡Incluso estoy escribiendo canciones navideñas!

Después de 35 años de carrera, ¿es más fácil o más difícil subirse al escenario?

Las dos cosas. Estoy más cómodo en el escenario, pero a veces me viene a la cabeza esa voz: «ya has estado aquí y has hecho esto antes». ¡Puede ser más difícil encajar todas las canciones de 35 años en un concierto que no dura 4 horas!

Vais a tocar en un festival de jazz. ¿Cómo se plantea el concierto?

Eso no lo sé. Normalmente llegamos y tocamos. Tal vez una pequeña odisea de jazz.

Más jazz en el mar

La banda Dómisol Sisters’ subirá este viernes, a las 22.00 horas, al escenario del mirador de Bahía su puesta en escena de la edad dorada del swing dentro del ciclo Rejazz, organizado por el Ayuntamiento de Mazarrón. En un comunicado, el consistorio mazarronero manifiesta que‘Dómisol Sisters es una banda valenciana que en 2014 lanzó su primer disco, Get on Board!

Gracias a la gran acogida de este trabajo, en 2016 estrenó su segundo álbum ‘Take that Swing’. Actualmente, tras recorrer gran parte del país y actuar en numerosos teatros, salas clubes y festivales, el grupo está presentando su tercer proyecto ‘Smile’.

Esta formación a septeto cuenta con las voces de Mèlanie Lapalus, Fanny Germain y Mireia Serrano; acompañadas por el piano de Eduard Marquina (arreglista y director musical del grupo); la batería de Simone Zaniol; Javi Pérez al contrabajo y, por último, Fede Crespo a la trompeta.